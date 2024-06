Seduc qualifica profissionais da educação em terceiro módulo do curso formativo do Programa Alfabetiza Pará

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) segue desenvolvendo estratégias para reforçar a qualidade do ensino e alfabetização das crianças na idade certa em todo o território paraense, por isso, professores formadores regionais do Programa Alfabetiza Pará estão participando do 3º módulo do curso formativo, que objetiva proporcionar novos conhecimentos teóricos e práticos necessários para desenvolver o trabalho em sala de aula. A formação ocorre de forma presencial e on-line, nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28), em Belém.

De acordo com a diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Seduc e coordenadora do programa Alfabetiza Pará, Carla Reis, a formação fortalece os eixos do programa. “O objetivo é formar os nossos formadores regionais, da Região Metropolitana de Belém e do interior. É uma formação que a nossa equipe prepara para que eles possam multiplicar os conhecimentos. É importante deixar claro que a formação é continuada, por isso, é importante que todos saibam que estamos no terceiro módulo para que o calendário seja mantido para o segundo semestre e a gente mantenha a formação atualizada”, disse.

Ainda segundo a diretora, o segundo semestre terá novidades. “No segundo semestre, os formadores regionais já conseguem fazer a formação com os formadores municipais e, um elemento novo para o segundo semestre de 2024 é que nós teremos o novo material didático complementar, ainda mais regionalizado. Também ressaltamos que o programa Alfabetiza Pará está tendo continuidade, sem interrupção. A gente tem toda uma programação a cumprir e vamos cumprir até o 4º módulo de 2024”, reforçou Carla Reis.

Cerca de 70 formadores de diversos municípios do estado estão participando presencialmente deste 3º Módulo de Formação, que ocorre na Universidade da Amazônia (Unama). Para a professora formadora da Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Marabá, Helene Lima, as formações têm sido assertivas nas temáticas e muito importantes para a educação.

“Esses dias de formação com foco na alfabetização, são excelentes. Traz uma temática muito assertiva, visto que vai ao encontro do que a gente está procurando nos municípios e de acordo com o material da Seduc. Há uma boa articulação entre teoria e prática e a gente consegue trabalhar envolvendo todas as pessoas que são essenciais nesse processo de alfabetização”, ponderou a profissional.

Alfabetiza Pará – A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, em fevereiro de 2023, o programa “Alfabetiza Pará”, que, em regime de colaboração, auxilia os 144 municípios do Pará no desenvolvimento dos estudantes dos anos iniciais durante o período de alfabetização. Como parte das ações, o programa já realizou avaliação de fluência leitora e escrita nos municípios que já aderiram à iniciativa e distribui continuamente material didático para as redes municipais que já aderiram ao programa no Estado.

Como resultado, o Pará ultrapassou o dobro do percentual de crianças leitoras nos primeiros meses de 2024. No início de 2023, apenas 21% dos estudantes que cursaram o 2° ano do Ensino Fundamental em escolas das redes públicas estadual e municipal conseguiam ler fluentemente. Hoje, após apenas um ano de implementação do Alfabetiza Pará, o percentual já chegou a 47%, sendo um dos únicos estados do Brasil a ter resultados positivos no índice nacional.

Texto: Fernanda Cavalcante – Ascom/Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação