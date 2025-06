Estudo mostra que rádio preenche lacuna deixada por TV e internet em alcance publicitário

Um levantamento realizado pela Katz Media Group, com dados da Nielsen Scarborough, revelou que o rádio continua sendo uma peça-chave para as marcas que querem alcançar públicos menos impactados por campanhas na TV e na internet.

De acordo com o estudo, cerca de 40% dos adultos com 18 anos ou mais são considerados “usuários leves” de TV e internet ou seja, consomem pouco esses meios e, por isso, têm pouca exposição a anúncios nesses canais. É aí que o rádio entra: esse meio atinge 90% desse público, mostrando sua força como uma mídia complementar.

O estudo reforça que incluir o rádio nas estratégias de comunicação é essencial para impactar essas pessoas que, de outra forma, ficariam fora do alcance das campanhas. O rádio tem a vantagem de estar presente em momentos que outras mídias não conseguem, como no trânsito, no trabalho ou durante atividades do dia a dia.

Essa realidade se repete em vários grupos da população. Veja alguns dados que chamam atenção:

Entre os adultos de 18 a 34 anos, 60% consomem pouca TV, mas 80% são alcançados pelo rádio.

No grupo de 35 a 49 anos, 50% também têm baixa exposição à TV, e o rádio chega a 90% deles.

Entre o público afro-americano, 51% têm baixo consumo de internet, o que dificulta o alcance por campanhas digitais. Neste caso, o rádio atinge impressionantes 92% desse público.

A mesma situação vale para adultos hispânicos e pessoas acima dos 50 anos, que também estão entre os menos expostos à TV e internet, mas são bem impactados pelo rádio.

O relatório conclui que, ao incluir o rádio AM/FM nas suas campanhas, as marcas não só complementam suas ações na TV e na internet, como também conseguem ampliar consideravelmente seu alcance. Afinal, o rádio está presente justamente nos momentos em que os outros meios não estão e isso faz toda a diferença na hora de engajar o público.

