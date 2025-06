Evento lança a Olímpiada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30) do Grupo Madre Celeste

O Grupo de Ensino Madre Celeste anuncia a realização da Olimpíada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30), um evento educativo voltado para a conscientização e engajamento dos alunos na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. O evento de lançamento ocorrerá nesta quinta-feira, 05, às 18h, no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Esmac.

A iniciativa, organizada pelo Comitê Olímpico Madre Celeste (COMAC), busca incentivar atitudes responsáveis e soluções criativas para os desafios ecológicos.

A Olimpíada é direcionada aos estudantes das escolas Madre Celeste, abrangendo do 3º ano do Ensino Fundamental I até a 3ª série do Ensino Médio. A competição será realizada em uma etapa única, com provas objetivas adaptadas a cada nível de ensino.

No evento de lançamento das Olimpíadas, haverá apresentação de painéis e participação de pesquisadores com foco em sustentabilidade.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 05 a 20 de junho de 2025. Para participar, os responsáveis devem acessar o site oficial (https://www.madreceleste.com.br), preencher o formulário de inscrição e enviar a planilha com os dados dos estudantes.

A aplicação das provas está prevista para o dia 14 de agosto de 2025, de forma presencial nas unidades dos alunos inscritos. Os participantes terão 2h30 para responder às questões, que avaliarão conhecimentos sobre meio ambiente, mudança climática e soluções sustentáveis.

Os resultados serão divulgados a partir de 05 de setembro de 2025 (dia da Amazônia) no site da instituição e nas unidades de ensino. Todos os participantes receberão certificados, e os alunos com melhor desempenho em cada nível serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Também haverão prêmios adicionais aos vencedores.

A Olimpíada de Meio Ambiente e Mudança do Clima (COP30) – MADRE CELESTE reforça o compromisso da instituição com a educação ambiental e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estimulando uma geração mais consciente e preparada para os desafios climáticos.

Segundo o diretor das Escolas Madre Celeste, professor Joaci Lima, o evento é fundamental para despertar na comunidade acadêmica a consciência ambiental. “As Olimpíadas Científicas de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas são importantes porque promovem a educação ambiental e o pensamento crítico entre os estudantes, estimulando a compreensão dos desafios relacionados à crise climática, à conservação da biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais. Elas fortalecem o protagonismo estudantil, incentivam a busca por soluções inovadoras e sustentáveis, além de contribuir para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os que tratam da ação climática, da vida na água e da vida terrestre”, destaca.

Imagem: Reprodução