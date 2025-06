Manoel Cordeiro é indicado ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

O mestre da guitarrada Manoel Cordeiro está indicado ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira (ex-‘Prêmio Sharp’) pelo álbum “Estado de Espírito” realizado em conjunto com o guitarrista Beto Barreto (BaianaSystem) e o baterista e programador Pupillo (Nação Zumbi). O projeto de oito faixas, lançado em 2024, concorre na categoria “Lançamento de Instrumental”. A solenidade de premiação acontecerá na próxima quarta-feira, 4, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

“A indicação para um prêmio dessa magnitude é sempre motivo de orgulho e um incentivo a mais na continuação de um trabalho, que eu considero tão lindo e autêntico”, comemora Manoel Cordeiro. Ele comparecerá à premiação junto com Beto e Pupillo. “É um disco que me deixa muito feliz”, confidencia Manoel.

“Estado de Espírito”, lançado pelo selo Máquina de Louco, é o encontro dos ritmos da Amazônia com os do Nordeste, provocado inicialmente por Manoel e Beto, que assinam as composições e os arranjos. Pupillo somou com o projeto em seguida, realizando a sintetização do álbum. O título se relaciona aos diferentes estados de origem dos músicos Pará (Manoel), Bahia (Beto Barreto) e Pernambuco (Pupillo), mas, segundo Beto, a finalização das músicas do álbum “atingiu um ‘estado de espírito’ que traduz a cultura, ancestralidade, a linguagem, o jeito e o sotaque de cada um desses lugares”.

Ouça o álbum Estado de Espírito: https://open.spotify.com/intl-pt/album/4EqDe7hZQv9ywwtwWWOWF3

O álbum foi construído à distância com dois encontros presenciais em estúdios de São Paulo. “É um disco muito espontâneo e bonito”, comenta Manoel Cordeiro, que destaca como uma das suas favoritas a faixa “Do Marajó a Itaparica”, inspirada em uma viagem de barco do lugar em que ele nasceu até o lugar de origem de Beto. Já na faixa “Depois de tudo”, o multi instrumentista paraense assumiu a bateria em ritmo de marabaixo, ritmo do Amapá, de onde também possui forte influência.

Beto Barreto ressalta a guitarrada, com influências rítmicas da América Central e Angola, e a guitarra baiana, que mistura choro, frevo e música clássica, como o norte do projeto. “A gente percebeu que tinha uma liga muito grande nisso. Quando a gente tocava junto aconteciam coisas especiais e as composições nos guiavam muito”.

Pupillo conclui que “Estado de Espírito conta uma história maravilhosa, que tem um conceito capaz de arrebentar a boca do balão com ritmos super dançantes”. “Estou feliz demais”, finaliza.

O álbum “Estado de Espírito” disputa o prêmio com os álbuns “Y’Y”, de Amaro Freitas; “Cadê Tereza, do Clube do Balanço; “Pra Você, Ilza”, de Hermeto Pascoal; e “Ida e Volta”, de Yamandú Costa.

Imagem: Divulgação