ESPORTE

Ex-jogadora do Santos morre aos 43 anos

Ela lutava contra um câncer agressivo

Murillo Grant, da CNN

Morreu neste domingo (14), a ex-jogadora Suzana Agostini, aos 43 anos, que lutava contra um câncer agressivo no útero. Suzana atuava como atacante e é a quarta maior artilheira da história do Santos, com 78 gols marcados. O último clube foi o Realidade Jovem, time da elite do campeonato Paulista que defendeu em 2021.

“Hoje nos despedimos de uma pessoa que faz parte da história da Realidade Jovem. Por mais de duas décadas Suzana esteve em São José do Rio Preto, onde além de vestir os uniformes do Juventude, Rio Preto e Realidade Jovem, construiu sua vida, estudou e seguia carreira como veterinária”, escreveu o perfil oficial do Realidade Jovem nas redes sociais.

Os médicos descobriram o câncer no útero no final do mês de julho e já constava com indícios de ter avançado no pulmão. Suzana atuou ao lado de Marta nas Sereias da Vila, entre 2006 e 2011.

jogadora também chegou a vestir as cores do Avaí Kindermann, Ponte Preta, Rio Preto e América-SP.

Series lamentam a morte

O Santos lamentou oficialmente a morte da ex-jogadora. “O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Suzana Agostini, multicampeã e ícone das Sereias Da Vila, escreveu o clube nas redes sociais.

“Suzana marcou sua trajetória com dedicação, talento e conquistas inesquecíveis, ajudando a construir a história vitoriosa do futebol feminino santista. Dentro e fora de campo, deixou um legado de garra, profissionalismo e amor pelo esporte. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com familiares, amigos, e ex-companheiras de equipe. Sua história estará para sempre registrada na memória do Santos FC”.

Reprodução;instagram/oficia.realidadejovem

