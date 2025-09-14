domingo, setembro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Corinthians campeão: veja ranking atualizado de títulos do Feminino

Brabas superaram as Cabulosas por 1 a 0 e levantaram a taça do Brasileirão neste domingo (14)

Karen Cristina, da Itatiaia

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na manhã deste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, e levantou a taça do Campeonato Brasileiro Feminino pela sétima vez.

Desde a fundação do Campeonato Brasileiro Feminino, em 2013, apenas seis clubes diferentes levantaram a taça.

Os times que já conquistaram o Campeonato Brasileiro Feminino são: Centro Olímpico, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Rio Preto e Santos.

O maior campeão do torneio é o Corinthians, com sete títulos – sendo seis consecutivos. A Ferroviária aparece em segundo lugar no ranking, com dois títulos conquistados.

Centro Olímpico, Santos, Flamengo e Rio Preto conquistaram um título cada.

Veja o ranking de títulos

  • Corinthians – 7 títulos (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 e 2018)
  • Ferroviária – 2 títulos (2019 e 2014)
  • Santos – 1 título (2017)
  • Flamengo – 1 título (2016)
  • Rio Preto – 1 título (2015)
  • Centro Olímpico – 1 título (2013)

Vice-campeão de cada ano

  • Cruzeiro – 2025
  • São Paulo – 2024
  • Ferroviária – 203
  • Internacional – 2022
  • Palmeiras – 2021
  • Avaí/Kindermann – 2020
  • Corinthians – 2019
  • Rio Preto – 2018
  • Corinthians – 2017
  • Rio Preto – 2016
  • São José – 2015
  • Avaí/Kindermann – 2014
  • São José – 2013

 Divulgação/CBF

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Premiação milionária: quanto Corinthians faturou com título do Feminino
Próximo artigo
Ex-jogadora do Santos morre aos 43 anos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315