Corinthians campeão: veja ranking atualizado de títulos do Feminino

Brabas superaram as Cabulosas por 1 a 0 e levantaram a taça do Brasileirão neste domingo (14)

Karen Cristina, da Itatiaia

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na manhã deste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, e levantou a taça do Campeonato Brasileiro Feminino pela sétima vez.

Desde a fundação do Campeonato Brasileiro Feminino, em 2013, apenas seis clubes diferentes levantaram a taça.

Os times que já conquistaram o Campeonato Brasileiro Feminino são: Centro Olímpico, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Rio Preto e Santos.

O maior campeão do torneio é o Corinthians, com sete títulos – sendo seis consecutivos. A Ferroviária aparece em segundo lugar no ranking, com dois títulos conquistados.

Centro Olímpico, Santos, Flamengo e Rio Preto conquistaram um título cada.

Veja o ranking de títulos

Corinthians – 7 títulos (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 e 2018)

Ferroviária – 2 títulos (2019 e 2014)

Santos – 1 título (2017)

Flamengo – 1 título (2016)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico – 1 título (2013)

Vice-campeão de cada ano

Cruzeiro – 2025

São Paulo – 2024

Ferroviária – 203

Internacional – 2022

Palmeiras – 2021

Avaí/Kindermann – 2020

Corinthians – 2019

Rio Preto – 2018

Corinthians – 2017

Rio Preto – 2016

São José – 2015

Avaí/Kindermann – 2014

São José – 2013

Divulgação/CBF