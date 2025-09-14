Corinthians campeão: veja ranking atualizado de títulos do Feminino

Brabas superaram as Cabulosas por 1 a 0 e levantaram a taça do Brasileirão neste domingo (14)
Karen Cristina, da Itatiaia
O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na manhã deste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, e levantou a taça do Campeonato Brasileiro Feminino pela sétima vez.
Desde a fundação do Campeonato Brasileiro Feminino, em 2013, apenas seis clubes diferentes levantaram a taça.
Os times que já conquistaram o Campeonato Brasileiro Feminino são: Centro Olímpico, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Rio Preto e Santos.
O maior campeão do torneio é o Corinthians, com sete títulos – sendo seis consecutivos. A Ferroviária aparece em segundo lugar no ranking, com dois títulos conquistados.
Centro Olímpico, Santos, Flamengo e Rio Preto conquistaram um título cada.
Veja o ranking de títulos
- Corinthians – 7 títulos (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 e 2018)
- Ferroviária – 2 títulos (2019 e 2014)
- Santos – 1 título (2017)
- Flamengo – 1 título (2016)
- Rio Preto – 1 título (2015)
- Centro Olímpico – 1 título (2013)
Vice-campeão de cada ano
- Cruzeiro – 2025
- São Paulo – 2024
- Ferroviária – 203
- Internacional – 2022
- Palmeiras – 2021
- Avaí/Kindermann – 2020
- Corinthians – 2019
- Rio Preto – 2018
- Corinthians – 2017
- Rio Preto – 2016
- São José – 2015
- Avaí/Kindermann – 2014
- São José – 2013
Divulgação/CBF