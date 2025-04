Faculdade em MG oferece licenciatura EaD em Libras

Curso do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais está com inscrições abertas até o dia 16 de maio

Heloísa Noronhacolaboração para a CNN

O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) acaba de abrir as inscrições para o vestibular de meio de ano 2025. São mais de 800 vagas gratuitas em cursos técnicos e superiores.

Uma das principais novidades da grade da instituição é o curso de licenciatura em Letras – Libras EaD. A graduação é ideal para quem busca formação específica na área de educação inclusiva e deseja atuar como docente de Libras ou profissional da área de comunicação.

O curso de Letras – Libras conta com 300 vagas distribuídas em diversos polos de atendimento espalhados pelo estado de Minas Gerais. Segundo as diretrizes do programa, 50% do curso, que tem duração de 4 anos, deve ser presencial.

Confira a distribuição:

Campos Gerais: 50 vagas

Paraisópolis: 50 vagas

Santa Rita de Caldas: 50 vagas

São Sebastião do Paraíso: 50 vagas

Monte Sião: 50 vagas

Cambuí: 50 vagas

Como é o processo seletivo?

Os candidatos podem escolher entre dois formatos de seleção:

Prova presencial no dia 15 de junho: redação dissertativo-argumentativa + 50 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando conteúdos do ensino médio. A redação vale 50 pontos e as 50 questões equivalem a 50 pontos, totalizando 100.

redação dissertativo-argumentativa + 50 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando conteúdos do ensino médio. A redação vale 50 pontos e as 50 questões equivalem a 50 pontos, totalizando 100. Seleção via Enem: maior nota geral obtida no do Exame Nacional do Ensino Médio entre as edições de 2016 a 2024.

Quem pode se inscrever?

Pessoas que concluíram o ensino médio (ou concluirão até a matrícula);

Interessados em estudar presencialmente ou a distância em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC);

Candidatos de todo o Brasil, com ações afirmativas e reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições ocorrem pelo site da IFSULDEMINAS mediante pagamento de taxa no valor de R$ 40 até o dia 16 de maio. É possível pedir a isenção da taxa até o dia 2 de maio.

