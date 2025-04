FGV Rio tem vestibular para administração e comunicação digital

Inscrições para cursos são online e podem ser feitas até 3 de junho

Heloísa Noronhacolaboração para a CNN

A Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro (RJ) está recebendo até o dia 3 de junho inscrições para o vestibular do meio de ano voltado aos cursos de graduação em administração e em comunicação digital.

Serão 30 vagas via vestibular, 5 pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 10 por meio de exames internacionais para o curso de administração. Já as vagas para comunicação digital compreendem 10 pelo vestibular, 6 via Enem e 9 por exames internacionais.

O valor da inscrição, que pode ser feita online, é de R$ 250, exceto para processo via Enem, que é de R$ 125. As provas estão marcadas para 29 de junho, em fase única, das 8h às 12h30 (administração), e das 8h às 12h (comunicação digital).

O exame abrange redação e provas objetivas das disciplinas matemática, língua portuguesa, inglês, ciências humanas (atualidades, história e geografia). O resultado será divulgado em 11 de julho.

Bolsas de estudo

As escolas da FGV oferecem bolsas de estudo por diferentes formas. A bolsa restituível é concedida na forma de financiamento escolar aos alunos dos cursos de graduação que demonstrarem bom rendimento acadêmico e/ou necessidade econômico-financeira. Os recursos financeiros da bolsa restituível provêm do Fundo de Bolsas da FGV.

Já as bolsas demanda social são concedidas de acordo com a necessidade financeira e social do requerente, de acordo com critérios estipulados por curso. São semestralmente renováveis, caso solicitadas. É necessário enviar documentos para a comprovação da demanda social.

A FGV ainda concede bolsas de mérito aos candidatos aprovados nos seus processos seletivos. Elas são pessoais e intransferíveis e suas manutenções dependerão do desempenho acadêmico do aluno e do cumprimento dos critérios estabelecidos por curso.

