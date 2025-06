Famílias de Acará e Marituba conquistam o sonho da moradia própria com segurança

Ministério das Cidades assinou os contratos para construção de 197 moradias do Minha Casa, Minha Vida na zona rural de Acará e entregou títulos de terra a cerca de 900 famílias de Marituba, em ação de regularização fundiária

Belém (PA) O Ministério das Cidades realizou, nesta sexta-feira (13), a assinatura de contratos do Minha Casa, Minha Vida na modalidade Rural para o município de Acará, no nordeste do Pará. A cerimônia foi realizada na sede da Caixa, em Belém, e contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, do prefeito Pedrinho da Balsa e das famílias beneficiadas com as novas moradias.

Ao todo, 197 moradias serão construídas em cinco comunidades da zona rural de Acará, sendo elas: Vila Urucuré, Baixo Acará, Boa Vista, Santa Rosa e Itacoãzinho. O ato de assinatura da contratação é o último passo antes da construção efetiva dos imóveis, o que deixou os beneficiários emocionados e com a expectativa de finalmente conquistarem o acesso à moradia própria com dignidade. O investimento do Ministério das Cidades é de R$ 14,7 milhões.

“Estamos aqui agora com 80% da chave da nossa casa na mão e só temos a agradecer a Deus, ao presidente Lula, ao ministro Jader Filho, ao pessoal da Caixa e a todos que tornaram esse sonho possível”, desabafou Clodoaldo Maciel, de 55 anos, morador da Vila de Santa Quitéria, na comunidade de Itacoãzinho.

Para André Raposo, superintendente de Rede da Caixa no Pará, celebrar os contratos com os beneficiários é uma das ocasiões mais emocionantes proporcionadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. “Esse momento é muito especial para nós da Caixa, já que é quando nosso trabalho se concretiza e todo o esforço vale a pena. Quando assinamos o contrato com os beneficiários, estamos iniciando um processo de transformação na vida dessas pessoas, que vai mudar a realidade em que elas vivem”, declarou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, adiantou que outros municípios paraenses terão momentos iguais a este, com mais assinaturas de contratos para construção de moradias do MCMV. “Neste sábado, continuaremos avançando com o Minha Casa, Minha Vida, desta vez em Barcarena e Abaetetuba. Estamos acelerando o trabalho com o time da Caixa não só aqui no estado, como em todo o Brasil, para que o Minha Casa, Minha Vida realize mais sonhos da casa própria”, comentou.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ainda nesta sexta-feira, o ministro Jader Filho seguiu para Marituba, onde realizou, ao lado da prefeita Patrícia Alencar, a entrega de títulos de terra do programa municipal “Minha Terra Legal” a cerca de 900 moradores da cidade, frutos de ações de regularização fundiária que contaram com investimentos do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades.

Os registros dos imóveis beneficiam moradores de três bairros de Marituba: Centro, União e Novo Horizonte. Uma parceria do Ministério das Cidades com a Rede Amazônia viabilizou o trabalho de regularização fundiária da maior parte das residências contempladas com os títulos de terra. Os demais são frutos de outras parcerias com o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A estimativa é de que 3.500 moradores de Marituba foram beneficiados com esta ação.

“A regularização fundiária é muito importante, porque você dá o título de propriedade aos moradores e dá a certeza e segurança às famílias de que ninguém poderá tirar essa propriedade delas. Com isso, ela pode ir ao banco, pedir financiamento para fazer uma reforma, ampliar o imóvel, construir um quarto, um banheiro e melhorar a própria casa”, destacou Jader Filho.

