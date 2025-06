Pará Conquista Voo Direto Belém-Miami e Reforça Posição Estratégica para COP 30

Uma nova parceria entre o Governo do Estado e a GOL Linhas Aéreas trará voos diretos de Belém para Miami (EUA), a partir deste domingo, 15 de junho.

Às vésperas da 30ª Conferência Internacional do Clima (COP30), o Pará amplia sua malha aérea internacional e fortalece a conexão com a América do Norte. A partir deste domingo (15), Belém passará a contar com um voo direto para Miami (EUA), operado pela GOL Linhas Aéreas. Essa nova rota integra o pacote de ações do Governo do Estado para impulsionar o turismo e os negócios internacionais na região.

Inicialmente, a operação contará com dois voos semanais diretos, às quintas e aos domingos. No período da COP30, a frequência será ampliada para três voos por semana, aproveitando o aumento na demanda de visitantes e a visibilidade internacional que o evento trará.

Celebração e Impacto Econômico

Para celebrar essa nova realidade, a GOL Linhas Aéreas, em parceria com a Visit Pará, realizará um jantar comemorativo para 90 convidados, incluindo representantes do governo estadual. O evento acontecerá no restaurante Casa do Saulo, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, um local histórico na Cidade Velha, em Belém.

A nova rota é vista como um impulsionador estratégico para o turismo. Segundo o Observatório Nacional do Turismo, o Pará ocupa a 10ª posição entre os estados brasileiros que mais recebem turistas norte-americanos. Em 2024, o estado recebeu 4.052 visitantes dos EUA, um crescimento de 18,7% em relação ao ano anterior.

“Temos uma relação turística e comercial muito próxima aos Estados Unidos. Já contávamos com um voo direto para Fort Lauderdale, também na Flórida, e agora essa nova conexão com Miami abre ainda mais oportunidades de negócios e fortalece o setor turístico paraense”, destacou o secretário adjunto de Turismo, Lucas Vieira.

Para a GOL, a rota Belém-Miami reforça sua estratégia de internacionalização, promovendo maior conectividade entre o Pará e as Américas no ano da COP30, que será realizada em novembro de 2025.

A Conquista da Nova Rota e a Malha Internacional do Pará

O anúncio da nova rota foi feito em fevereiro deste ano, após uma reunião entre o governador Helder Barbalho e representantes da GOL Linhas Aéreas, que também marcou o início das vendas de passagens. Na ocasião, o governador se reuniu com a GOL e a Norte da Amazônia Airports (NOA), administradora do Aeroporto Internacional de Belém, destacando a importância dessa conquista para a capital e o estado.

“Festejo o anúncio construído com o Governo do Estado, em que passamos a ter um novo destino, através da companhia GOL, para os Estados Unidos, fazendo Belém-Miami duas vezes na semana. E, com isto, nós temos a estratégia, primeiro, de conectar Miami com o Brasil, Miami com Belém. Mas o importante é que nós não estamos falando apenas da cidade de Miami nos Estados Unidos. Estamos falando que, a partir de Miami, 65 outras cidades americanas podem fazer conexão, a partir de Miami, com Belém e, consequentemente, com a Amazônia. Portanto, isto abre um leque de voos, abre-se um leque de demandas de novos visitantes, para que nós possamos fazer do turismo uma forte vocação de geração de emprego, de renda, de fortalecimento econômico e de consolidação da posição de Belém como capital da Amazônia”, afirmou Helder Barbalho.



Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará

Além da nova rota para Miami, Belém já possui voos internacionais regulares para Paramaribo (Suriname), Caiena (Guiana Francesa), Fort Lauderdale (EUA) e Lisboa (Portugal), consolidando-se como uma porta de entrada estratégica entre o Brasil e o mundo.

Os voos entre Belém (BEL) e Miami (MIA) serão operados com aeronaves Boeing 737 MAX 8, o modelo mais sustentável da frota da GOL, com capacidade para 176 passageiros na configuração internacional.



Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará