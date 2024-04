Fantástico confronta Davi e questiona se ele terminou com Mani para não dividir prêmio do BBB

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (21/4), Davi foi confrontado sobre as especulações de que ele teria rompido o relacionamento com Mani Reggo para não ter que dividir o prêmio do BBB 24. Foi o primeiro bate-papo com o campeão do BBB 24 após a cozinheira expor seu descontentamento com os rumos do envolvimento dos dois e deixar claro a separação.

“Não, não, não! Jamais! Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e muita confusão e perturbação”, disse Davi ao responder à pergunta da repórter.

Ainda ao jornalístico da Globo, Davi disse que procurou Mani, mas ela não quis contato. “Liguei, mandei mensagem…”

Ao longo dos 100 dias em que esteve confinado no BBB 24, Davi referiu-se a Mani como esposa. Embora não fossem oficialmente casados, eles moravam juntos há algum tempo. Ao deixar o reality, no entanto, o campeão mudou o discurso e diz que ele e a cozinheira ainda estão se conhecendo.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução Globo