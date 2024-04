Após dois anos foragido, preso que fugiu de prédio da PF é recapturado

Após quase dois anos de busca, o homem que fugiu algemado do prédio da Polícia Federal (PF) em Fortaleza, em abril de 2022, foi recapturado nesse domingo (21) no Ceará. Alan Cléber Nascimento dos Santos, de 26 anos, foi preso no bairro Granja Portugal por introduzir moeda falsa em circulação na sociedade e por roubo majorado, em 2016.

Ele havia sido detido com R$ 3 mil em cédulas falsas e fugiu da sede da PF logo após a audiência de custódia. Durante as buscas por Alan, a PF utilizou um helicóptero da corporação, que sobrevoou os bairros próximos à sede do órgão.

A ação de captura contou com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Assessoria de Inteligência (Asint), ambos da Polícia Militar.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução