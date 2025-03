Fãs de Star Trek esperam há 1 ano e meio pela 3ª temporada da melhor série da atualidade – agora finalmente há um sinal de vida

A 3ª temporada de Star Trek: Strange New Worlds ainda não tem data de estreia, enquanto a temporada seguinte já está inesperadamente adiantada. Agora, há pelo menos um consolo visual para os fãs que esperam.

Os trekkies que consideram Star Trek: Strange New Worlds a melhor série atual da longa franquia de ficção científica estão exercitando sua paciência. O último episódio foi lançado em agosto de 2023 no Paramount+ e a 3ª temporada ainda nem tem data de estreia.

Enquanto isso, desde esta semana, a 4ª temporada já está em produção. De acordo com o Trek Central, as filmagens começaram em 3 de março de 2025 e continuarão até o final de julho. Para que não nos esqueçamos da tripulação da Enterprise nesse meio tempo, a Paramount lançou uma dúzia de belos pôsteres de personagens.

temporada com 12 pôsteres de personagens

A tripulação da USS Enterprise de Star Trek: Strange New Worlds raramente esteve tão bem iluminada como nos doze pôsteres de personagens que agora podem ser admirados para a 3ª temporada. O que será que ilumina seus rostos à distância? Uma cintilante anomalia espacial? Um acidente espetacular na sala de máquinas? Quem sabe. Só falta, é claro, dolorosamente ao lado do logotipo da Paramount+: a data de estreia dos novos episódios.

Os seguintes personagens de Strange New Worlds estão representados nos pôsteres:

Além disso, o TrekMovie relata que outro personagem da série original Star Trek foi escalado para Strange New Worlds. De acordo com o site, na 3ª temporada haverá um reencontro com o Dr. Roger Korby do episódio clássico What Are Little Girls Made Of?, interpretado originalmente por Michael Strong e agora pelo neozelandês Rhys Darby (Nossa Bandeira É a Morte).

Por que a 3ª temporada de Star Trek: Strange New Worlds está demorando tanto?

Séries de ficção científica requerem relativamente muito tempo para pós-produção devido aos elaborados efeitos especiais. Por essa razão, Star Trek geralmente planeja cuidadosamente com antecedência para evitar longos períodos de espera. No entanto, a greve de Hollywood, na qual escritores e atores lutaram por remuneração justa diante do streaming e da IA em 2023, paralisou a produção, razão pela qual ainda sentimos atrasos hoje.

Mais especificamente, as filmagens estavam programadas para março de 2023 e só puderam começar em dezembro de 2023, causando um atraso de sete meses. A 3ª temporada, no entanto, certamente será lançada no Paramount+ em 2025.

