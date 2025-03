Tecnologia – Elon Musk chinês? Bilionários da China correm atrás do sucesso da SpaceX

Nos últimos anos, boa parte dos investimentos da China na indústria espacial veio do espaço com a Administração Espacial Nacional da China (CNSA), mas agora o país se prepara para um novo passo, incentivando empresas privadas no setor. A principal inspiração para isso está nos Estados Unidos, mais especificamente na SpaceX, de Elon Musk.

A empresas privadas mudaram a forma como os EUA lidam com o segmento espacial. Apesar de boa parte dos investimentos nessas companhias ainda serem governamentais e através da NASA, a concorrência está trazendo cada vez mais players (e dinheiro) para o setor. De acordo com o Washington Post, a China se prepara para entrar de vez na exploração espacial comercial.

Segundo o jornal, pelo menos seis foguetes projetos por empresas privadas do país se preparam para voar ainda esse ano. Investimentos bilionários estão sendo feitos pelo governo chinês nessas empresas visando acelerar o desenvolvimento desses foguetes.

Os modelos são reutilizáveis, seguindo a estratégia da SpaceX com o Falcon 9. O grande objetivo é que a indústria local chinesa seja autossustentável, sem depender de empresas externas, um movimento que pode se intensificar ainda mais com o governo de Donald Trump nos EUA.

A China abriu seu setor espacial para empresas privadas há mais de 10 anos, em 2014. Mas o gasto privado no seguimento em 2024 praticamente dobrou em comparação com 2023, atingindo quase 3 bilhões de dólares.

Em entrevista ao jornal americano, o professor Linoln Hines, da Georgia Tech, disse que Pequim precisa dessas empresas para inovar. “Se a China continuar a ter essa indústria estatal inchada, ela pode fazer feitos enormes como ir ao outro lado da lua ou colocar humanos no espaço, mas ela pode inovar e competir com os Estados Unidos?”, disse ele.

SpaceX é exemplo para a China no espaço

Apenas a SpaceX, maior expoente do setor privado nos EUA, foi responsável por mais da metade de todos os lançamentos orbitais do ano passado. Foi justamente esse sucesso que motivou outras empresas a investirem no setor e fazerem parceria com Pequim.

“Isso é muito, muito importante porque o ambiente de financiamento na China é mais conservador do que nos EUA”, disse Lan Tianyi , fundador da empresa de consultoria Ultimate Blue Nebula, de Pequim. “Também serviu para trazer pessoas de outras indústrias para trabalhar em negócios relacionados ao espaço.”

Um dos exemplos é a LandSpace Technology, cofundada por um ex-banqueiro, uma empresa chinesa líder privada de foguetes reutilizáveis. A companhia ganhou destaque em 2023 ao lançar um foguete movido a oxigênio líquido e metano, o mesmo propulsor usado mais tarde na Starship da SpaceX.

A China ainda prepara pelo menos dois concorrentes para a rede de internet via satélite Starlink, da SpaceX, são eles a Guowang e Thousand Sails. O último, inclusive, possui acordo assinado para fornecer a tecnologia para o Brasil.

Fonte e imagem: Olhar Digital