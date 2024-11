Feira do Empreendedorismo Inclusivo movimenta o Parque Urbano Porto Futuro, em Belém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), deu início, neste sábado (23), à mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo, no Parque Urbano Porto Futuro, em Belém.

O evento, que segue até domingo (24), promete ser uma vitrine de produtos desenvolvidos por pessoas com autismo, seus familiares e associações.

Com funcionamento das 16h às 21h, a Feira busca promover o empoderamento e a geração de renda por meio da comercialização de produtos, além de fortalecer a economia criativa local.

Os frequentadores podem conferir uma grande variedade de itens, que incluem produtos natalinos, artesanato, crochê, brinquedos, objetos de decoração, alimentos e bolsas, oferecendo alternativas exclusivas para quem busca presentes ou produtos diferenciados.

A feira já acumula um histórico de sucesso, com mais de R$ 100 mil em vendas ao longo das suas 18 edições anteriores, impactando diretamente mais de 400 famílias cadastradas na Cepa, que recebem todo o apoio necessário para expor seus produtos e vivenciar o protagonismo no mercado.

“A Feira do Empreendedorismo acontece há dois anos, nos últimos finais de semana de cada mês, e só neste ano gerou mais de R$ 100 mil em vendas. Esse evento é essencial para famílias que não têm acesso ao mercado de trabalho formal, oferecendo uma oportunidade de gerar renda e garantir o sustento. Além disso, apoia a economia criativa, especialmente famílias de pessoas com autismo, que enfrentam dificuldades para se inserir no mercado. Com o apoio do Estado e a estrutura adequada, conseguimos preservar a dignidade e o sustento dessas famílias”, comenta Neyelle Lacerda, terapeuta ocupacional e assistente de unidade de referência especializada da CEPA, que estará presente no evento no sábado.

Alkir Viana é graduando em farmácia e escritor, e fala um pouco da experiência de participar do evento: “a feira é importante porque oferece um apoio para as nossas famílias. Eu participo como expositor pelo menos uma vez por ano nos últimos três anos. A renda que obtenho aqui me ajuda a comprar materiais para a faculdade e outras necessidades. É uma oportunidade significativa”, disse.

Além das edições deste final de semana, a Feira do Empreendedorismo Inclusivo retornará para mais duas edições no próximo mês, nos dias 7 e 8 de dezembro, com o mesmo horário de funcionamento. A entrada é gratuita e todos estão convidados a prestigiar e apoiar essa causa importante, que reforça a inclusão social e a diversidade no mercado de trabalho.

Texto: Jamille Leão – Ascom Sespa

Fonte: Agênca Pará/Foto: Jamille Leão/Ascom Sespa