Itamaraty nega que Lula e Biden trataram de Venezuela

O Itamaraty se manifestou após a Casa Branca afirmar que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Joe Biden (EUA) conversaram sobre a Venezuela durante um almoço no G20. A informação havia sido divulgada na última terça-feira (19).

O comunicado do governo americano destacou que “os dois líderes ressaltaram seu compromisso com as instituições democráticas e o Estado de Direito, tanto em casa quanto no exterior”.

– Nas Américas, concordaram em continuar consultando sobre a situação na Venezuela e pediram que a vontade democrática do povo venezuelano seja respeitada e o fim da repressão política – diz trecho do texto.

No entanto, segundo o Ministério das Relações Exteriores, Lula e Biden não falaram do tema. Em nota publicada, na quarta-feira (20), o Itamaraty disse que a conversa “não tratou de situações específicas em terceiros países”. O governo brasileiro também teria reclamado da divergência das informações, segundo o Poder360.

– A respeito da reunião bilateral entre o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente dos EUA, Joe Biden, à margem da Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, em 19/11, o Ministério das Relações Exteriores informa que trataram de temas bilaterais e multilaterais. (…) A conversa não tratou de situações específicas em terceiros países – aponta o comunicado.

