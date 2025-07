Fernando Diniz tem dúvidas para escalar o Vasco contra o Inter

Treinador tem dúvida no ataque; na defesa, pode manter Hugo Moura ou escalar Mauricio Lemos entre os titulares

Guilherme Abrahão, da Itatiaia

O Vasco busca a reabilitação na Série A do Campeonato Brasileiro e vai encarar o Internacional, neste domingo (27), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada da competição.

O Cruzmaltino está com 14 pontos, mesma pontuação do Santos, primeiro time da zona de rebaixamento, e pode terminar a rodada no Z4. Já o Colorado venceu os últimos três jogos e está em 10º lugar com 20 pontos.

Fernando Diniz pode fazer algumas mudanças na equipe que enfrentou o Independiente Del Valle, pela Copa Sul-Americana, em partida que confirmou a eliminação cruzmaltina. Lucas Freitas e Lucas Piton devem retornar ao time titular.

João Victor terá que cumprir suspensão pelo terceiro amarelo e é desfalque. Assim, Hugo Moura é opção para ser mantido na defesa ou voltar para o meio de campo, com Mauricio Lemos iniciando o duelo na zaga. Se o camisa 25 ficar na zaga, Jair começa partida.

No meio de campo, Diniz ainda não conta com Philippe Coutinho, por isso vai manter Nuno Moreira na armação ao lado de Tchê Tchê. Garré e David disputam posição no ataque ao lado de Vegetti e Rayan.

Um provável Vasco pode ser Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos (Hugo Moura), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê e Nuno Moreira; David (Garré), Rayan e Vegetti.

Foto: Matheus Lima/Vasco