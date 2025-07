Brasil vence Japão e enfrenta Itália na final da Liga das Nações Feminina

Seleção pode conquistar título inédito neste domingo (27)

Luccas Melo, da Itatiaia

O Brasil está classificado para a final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) após derrotar o Japão por 3 sets a 2 na tarde deste sábado (26), em Lodz, na Polônia.

A vitória veio após um início ruim no primeiro set, mas com boas atuações nos sets seguintes — ainda foi o necessário um tie-break para encerrar o duelo. Na decisão, a Seleção Brasileira enfrentará a Itália.

As japonesas começaram melhor a partida, inclusive com largas vantagens no placar do primeiro set. O Brasil, com muitos erros individuais, foi derrotado por 25 a 23 logo de cara. A sequência, no entanto, foi de uma atuação muito superior. Duas vitórias nos dois sets seguintes: 25 a 21 e 25 a 18 para a Seleção, em ótimo jogo de Gabi.

O Japão não desistiu e buscou o empate no quarto set, aproveitando um certo ‘relaxamento’ brasileiro após a vantagem no placar total. A equipe asiática explorou a defesa brasileira e fez 25 a 19. A concentração voltou no set decisivo e o Brasil foi bem nos bloqueios para fechar a vitória com um 15 a 8.

Gabi, com 25 pontos, e Julia Bergmann, com 24, foram as melhores da Seleção Brasileira diante do Japão.

Japão abre o 1º set com domínio e vitória

O primeiro set, no geral, foi melhor para as japonesas, que estiveram na maior parte do tempo. Depois de um 3 a 0 logo de cara, o Brasil até buscou o empate, mas o domínio das rivais seguiu forte, inclusive com a maior diferença parcial do set: 17 a 11.

A Seleção até abriu 21 a 20 na reta final, deu sinais de uma virada, mas que logo foi frustrada por uma arrancada do Japão até Wada, com um ponto de saque, fechar o set em 25 a 23. Pelo lado brasileiro, Gabi foi a melhor pontuadora, com 8.

Gabi fecha o segundo set para o Brasil

Se o placar do Japão no primeiro set veio com domínio do início ao fim, o mesmo vale para a atuação brasileira no segundo tempo do jogo. Macris e Gabi comandaram uma Seleção mais focada e com menos erros. A recepção e as viradas de bola melhoraram e o Brasil chegou a abrir 20 a 13.

Na reta final, as japonesas até deram uma leve equilibrada, mas a estrela do set, Gabi, fechou a parcial com uma pancada de direita. 25 a 21 para as brasileiras.

Rallys e virada do Brasil no 3º set

O terceiro set foi marcado por dois momentos distintos. Primeiro, rallys intensos e uma disputa ponto a ponto, com a Seleção Brasileira melhor em quadra. Até que Julia Bergmann começou a dar show diante do bloqueio japonês e o Brasil largou para 11 a 8 na parcial e manter a liderança até o fim.

Marcelle bem na defesa e Gabi, a melhor pontuadora do jogo, sacramentaram a vitória brasileira no set. Coube a Diana marcar 25 a 18 e o placar de 2 sets a 1 para a Seleção.

Brasil perde a concentração e Japão leva o quarto set

O 4º set foi bem melhor para as japonesas, que aproveitaram um certo relaxamento do time brasileiro para empatar o placar total do confronto. A Seleção, até começou equilibrando o duelo, mas a vantagem adversária cresceu na metade do set e chegou até a 19 a 15.

O Brasil encostou, chegou ao 19º ponto, porém a reação parou aí. Com 5 pontos consecutivos, o Japão fechou o set por 25 a 19 e levou a semifinal para o tie-break.

Gabi e Bergamann dominam e Brasil avança para a decisão da VNL

O tie-break, diferentemente do set anterior, foi de muito mais foco da Seleção Brasileira. O domínio foi amplo, do segundo ao último ponto, especialmente para defender as tentativas do Japão. Destaque, novamente, para Gabi e Julia Bergmann, principais pontuadoras. A vantagem, inclusive, chegou até a 6 pontos.

A própria Julia foi responsável por encerrar a semifinal e classificar o Brasil, fechando o 5º set em 15 a 8.

Próximos jogos: Brasil na finalíssima e Japão na disputa do 3º lugar

Agora, a Seleção Brasileira já começa a pensar na final da Liga das Nações, que tem a Itália como favorita ao título. O duelo será neste domingo (27), às 15h (horário de Brasília), também em Lodz, na Polônia.

Mais cedo, às 11h, a Polônia enfrenta o Japão na disputa da medalha de terceiro lugar da VNL.

Divulgação/FIVB