Festival Açaí Pará abre com distribuição gratuita de açaí e peixe frito em Belém

O tradicional “avuado” vai marcar a abertura da terceira edição do Festival Açaí Pará, com distribuição gratuita de 300 litros de açaí e 300 kg de peixe frito, nesta quinta-feira (12), das 5h às 8h da manhã, no Porto do Açaí, bairro do Jurunas, em Belém.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), o festival celebra a chegada da nova safra e reúne mais de 500 batedores artesanais de diversas regiões do Pará.

A programação oficial segue nos dias 13 e 14, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, com acesso ao público a partir das 14h e abertura solene marcada para 18h da sexta-feira (13). O evento inclui capacitação em boas práticas de manipulação, com apoio da Vigilância Sanitária de Belém e da Sespa, além da entrega de EPIs e certificados aos participantes.

Além de cursos e exposição de tecnologias inovadoras para a colheita do fruto, o público poderá conferir vendas de produtos derivados do açaí, biojoias, degustações e apresentações culturais. Entre as atrações estão os Vingadores do Brega, na sexta-feira (13), e o ícone do carimbó, Pinduca, no sábado (14), encerrando o festival em grande estilo.

Imagem: Agência Pará