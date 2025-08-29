PM apreende avião com quase meia tonelada de cocaína após pouso forçado no sul do Pará

Uma operação ágil e bem coordenada da Polícia Militar do Pará evitou que cerca de 435 quilos de pasta base de cocaína chegassem ao mercado ilegal. A apreensão aconteceu na quinta-feira (28), na zona rural próxima a Vila Mandi, município de Santana do Araguaia.

O caso teve início com o pouso forçado de uma aeronave em uma área de pasto de uma fazenda, por volta das 18h. Os funcionários da propriedade acionaram imediatamente a PM, que rapidamente deslocou equipes especializadas ao local, frustrando qualquer tentativa de resgate do entorpecente.

No avião e seus arredores, foram encontrados 430 tabletes de substância semelhante à pasta base, além de equipamentos de navegação e indícios de disfarce da aeronave incluindo adesivos com numeração falsa. Também havia galões de combustível, sugerindo que o pouso já previa reabastecimento clandestino.

Testemunhas registraram que a carga poderia ser ainda maior: fotos mostravam cerca de 70 tabletes adicionais que não foram localizados pela PM possivelmente removidos antes da chegada dos policiais. Com isso, acredita-se que o carregamento poderia ter ultrapassado 500 quilos, representando um eventual lucro superior a R$ 200 milhões após beneficiamento e venda.

Dois homens, que falavam parcialmente português, foram vistos fugindo para a mata após o pouso e continuam foragidos. A equipe policial agiu com rapidez para recolher toda a carga e os equipamentos e transportá-los com segurança até Redenção, onde foram entregues à Polícia Federal. O trajeto foi garantido por escolta da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), com apoio do 22º BPM e do 30º CIPM.

O Comandante-Geral da PM, coronel Dilson Júnior, destacou que essa operação reforça o compromisso no combate ao tráfico e ao crime organizado: “A pronta resposta das nossas equipes e a integração com outras unidades foram fundamentais para impedir que essa droga chegasse ao mercado.”

Agora, a Polícia Federal assume as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos nessa tentativa de transporte de entorpecente.

Imagem: Agência Pará