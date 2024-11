“Forma Pará” certifica mais de 140 técnicos em Enfermagem em quatro municípios

Novembro foi marcado por uma série de formaturas realizadas pelo programa de universalização do ensino superior do governo do Estado, o “Forma Pará”, que certificou mais 141 técnicos em Enfermagem em vários municípios. Em Oeiras do Pará são 36 novos técnicos formados; Santana do Araguaia (30); Breves (35) e Capanema (40). As formações simbolizam o fortalecimento da saúde pública e o compromisso com a educação profissional levada a todo o Estado.

A formatura mais recente ocorreu em Oeiras do Pará, no Arquipélago do Marajó, no Salão Paroquial D’Assunção, na última quarta-feira (26), e contou com a presença de familiares, autoridades e representantes do Programa, destacando a importância da qualificação técnica para o desenvolvimento regional.

Estiveram presentes o coordenador do “Forma Pará” pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), professor Messias Furtado da Silva; a coordenadora do curso de Enfermagem, Fátima Carrera, e a representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), Edilaine Menezes.

Para os formandos, a cerimônia foi a realização de um sonho e o início de uma nova jornada. “Sempre tive vontade de fazer um curso na área da saúde, e o Programa trouxe essa oportunidade única, ainda mais aqui no meu município de origem. É um sonho realizado e sou muito grato por essa conquista”, disse Deybson Garcia, um dos novos técnicos em Enfermagem de Oeiras do Pará.

Formação completa – Com duração de dois anos, o Curso Técnico em Enfermagem oferece formação completa, incluindo material didático e estágio prático, capacitando os alunos para atuar com eficiência no setor de saúde.

Para Lúbia Tenório, o diploma supera uma conquista pessoal. “Ser técnica em Enfermagem é uma missão de cuidado com as pessoas. Aqui, em Oeiras do Pará, onde as necessidades na área da saúde são tão presentes, contribuir para o bem-estar da comunidade é algo que me enche de orgulho. O ‘Forma Pará’ mudou minha vida e trouxe esperança para muitas famílias que acreditam na educação como caminho para transformar realidades”, afirmou a nova profissional da área da saúde.

Transformação social – Para o titular da Sectet, Victor Dias, as formaturas reforçam o impacto social do Programa e o papel dos novos profissionais. “Cada formando simboliza mais do que uma conquista pessoal. Eles representam o fortalecimento do atendimento nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e hospitais, levando cuidado e esperança às comunidades mais distantes do Pará. Mantemos nosso compromisso com a educação técnica, superior e a valorização do potencial humano do Estado. O ‘Forma Pará’ vai além de ser uma política pública: é um agente de transformação social, que abre caminhos e combate desigualdades históricas. Ao certificarmos novos técnicos em Enfermagem em Oeiras do Pará, Santana do Araguaia, Breves e Capanema, reafirmamos nossa convicção de que a educação é o alicerce do desenvolvimento e da inclusão”, ressaltou o secretário.

O Programa Forma Pará é uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Sectet, em parceria com a Uepa, que visa promover acesso ao ensino técnico e superior para jovens e adultos em todo o território paraense, atendendo especialmente municípios que historicamente enfrentam dificuldades no acesso a cursos profissionalizantes. Até o final de 2024, a previsão é que 300 novos técnicos em Enfermagem estarão aptos ao mercado de trabalho.

Texto: Carla Couto – Ascom/Sectet

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação