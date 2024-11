Detran recupera em Itaituba veículo com registro de furto em município do Mato Grosso

A fiscalização constante do Departamento de Trânsito (Detran) no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, resultou na recuperação de um veículo furtado em Matupá, município do Mato Grosso. O condutor foi abordado na Travessa João Pessoa, Bairro São José, na sexta-feira (29), por volta de 18h.

“A Operação ‘Peace of November’ é realizada pelos agentes de fiscalização no município de Itaituba para garantir a segurança viária da população. Resultado como este, de recuperação de veículos, significa que estamos no caminho certo”, ressaltou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Os agentes do Detran abordaram o veículo Gol, de cor prata, e constataram o registro de furto/roubo em Matupá, há mais de 750 quilômetros de Itaituba por via rodoviária.

Diante do fato, o condutor e o veículo foram apresentados à autoridade policial na Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação