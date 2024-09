Frentes de trabalho à noite agilizam construção da nova ponte Icoaraci-Outeiro 

A construção da nova ponte Icoaraci-Outeiro avança com a intensificação dos trabalhos noturnos, garantindo maior celeridade ao cronograma. Com 40% da obra já concluída, as equipes trabalham em regime de escala, tanto de dia quanto de noite, e aprimoram os serviços na estrutura que vai dar maior segurança e mobilidade ao ir e vir das pessoas, bem como contribuir para o fortalecimento da economia local.

“O governo do Estado entende a importância dessa nova ponte para a mobilidade e o desenvolvimento econômico de Icoaraci e Outeiro. Estamos comprometidos em acelerar o andamento das obras, tanto de dia quanto à noite, para garantir que a população possa contar com essa infraestrutura o quanto antes. Com a conclusão da cravação das estacas e o início da montagem do mastro central, estamos cada vez mais próximos de entregar uma obra que trará mais segurança e agilidade para o transporte e, consequentemente, impulsionará o turismo e a economia local”, informou Adler Silveira, titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), órgão responsável pela obra.

Atualmente, a obra está na fase de cravação das estacas do mastro central, uma etapa fundamental da estrutura estaiada. Além disso, as fundações nas duas margens foram finalizadas, e a construção da mesoestrutura na margem de Icoaraci já começou. A ponte, que ligará a 6ª e a 7ª Ruas em Icoaraci à Rua da Brasília em Outeiro, terá 414 metros de extensão, com duas pistas de rodagem para veículos e motocicletas.

O trecho central será sustentado por uma estrutura estaiada (com cabos de aço), garantindo dois vãos de navegação de 117 metros de largura cada, permitindo maior segurança ao tráfego aquaviário.

“O impacto das obras vai além da mobilidade. Gerando 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, a ponte promete dinamizar a economia local, facilitando o acesso de moradores e turistas às praias de Outeiro, um dos principais atrativos turísticos da região”, acrescentou o secretário.

A obra também trará benefícios ao comércio, já que a logística de transporte entre os dois distritos será significativamente aprimorada.

EXPECTATIVA

Os moradores da região aguardam ansiosos pela entrega da nova ponte, que substituirá a antiga estrutura que desabou, causando grande transtorno para a população local. A aposentada Ana Rocha, que vive em Outeiro desde a infância, aguarda ansiosa.

“Eu moro aqui desde criança e acompanhei todo esse desenvolvimento da nossa ilha. Quando caiu aquela outra ponte foi bem difícil, mas agora já melhorou bastante e, com essa nova, o acesso para as praias vai ser mais rápido. Mais turistas vão vir para cá, e isso vai circular a nossa economia”, disse a aposentada.

Com o avanço das obras, a expectativa é que a ponte seja entregue dentro do prazo estipulado, trazendo mais segurança, agilidade e impulsionando o desenvolvimento econômico e turístico dos dois distritos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação