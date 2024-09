RedeTV! parafusa cadeiras no chão para evitar nova briga

Para evitar novos ataques entre os candidatos, a produção da RedeTV!, que fará o debate entre os aspirantes à Prefeitura de São Paulo, nesta terça-feira (17), em parceria com o UOL, decidiu parafusar as cadeiras no chão. A medida foi tomada após o confronto entre José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) durante o debate na TV Cultura.

O jornalista do UOL, Kennedy Alencar, confirmou a medida nesta segunda-feira (16) em seu Instagram, mostrando cadeiras fixadas ao chão. Estão confirmados para o debate, além de Datena e Marçal, os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

O episódio anterior que motivou a precaução ocorreu quando Marçal insultou Datena, citando um caso já arquivado de abuso sexual. A discussão terminou com a agressão física, e a transmissão foi encerrada, o apresentador foi expulso do debate e o empresário levado ao hospital.

Os organizadores da RedeTV! expressaram preocupação após os acontecimentos na TV Cultura, já que o próximo debate ocorre um dia depois do incidente. Embora as regras já tenham sido comunicadas e assinadas por todas as equipes, a fixação das cadeiras foi adotada como uma medida extra para evitar novos confrontos.

O debate está marcado para começar às 10h20 (horário de Brasília) e será transmitido pela RedeTV!, além das plataformas do UOL e YouTube.

Fonte: pleno News/Foto: Instagram @uolnoticia