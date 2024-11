Futuro Brilhante é premiado em 1º lugar no Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos

O coletivo Futuro Brilhante, dedicado à prevenção da violência sexual infantil, conquistou o 1º lugar na categoria “Práticas Humanísticas” na 13ª edição do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos. A cerimônia de premiação ocorreu na noite da última quinta-feira (7), no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e destacou o trabalho de profissionais e estudantes de nível superior que atuam voluntariamente na proteção de crianças e adolescentes.

Criado em 2014, o Futuro Brilhante se dedica à conscientização e prevenção da violência sexual infantil, desenvolvendo ações de forma independente, sem vínculos políticos ou religiosos. Com este prêmio, o coletivo se firma no cenário nacional como uma referência em práticas humanísticas, superando uma concorrência de 545 trabalhos inscritos.

O Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli foi instituído em 2012 pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ) em homenagem à memória da juíza Patrícia Acioli, assassinada em 2011. A premiação, que tem o objetivo de destacar ações que promovam a inclusão, o respeito e o diálogo entre a sociedade e o Judiciário, reconhece iniciativas de fortalecimento dos Direitos Humanos e da Cidadania e é dividida em quatro categorias: Trabalhos dos Magistrados, Reportagens Jornalísticas, Práticas Humanísticas e Trabalhos Acadêmicos.

Diego Martins, idealizador do Futuro Brilhante, celebrou a conquista como uma vitória coletiva. “O prêmio foi um importante reconhecimento ao trabalho de todos os voluntários em prol da proteção das crianças. Esperamos que possa trazer maior visibilidade para este problema tão complexo e que precisa ser prioridade no orçamento público”, afirmou Diego.

A premiação fortalece o Futuro Brilhante e intensifica a luta pela prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. O reconhecimento do projeto evidencia a importância de iniciativas sociais na construção de um futuro mais seguro e inclusivo para as novas gerações.

Foto: Divulgação