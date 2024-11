Retroescavadeira será usada em ação para resolver problema de descarte irregular em propriedade privada no bairro da Condor

Uma retroescavadeira foi mobilizada na tarde desta nesta quinta-feira, (14), no bairro da Condor em Belém,para recolher o entulho acumulado no local onde aconteceu o incêndio criminoso no último domingo (10), e que ainda tem foco de incêndio, alguns moradores têm descartado lixo de forma inadequada na propriedade privada. A situação, que já causava transtornos para a comunidade, se agravou com a ocorrência de pequenos focos de incêndio, que exigiram a intervenção dos bombeiros.

A previsão é que a limpeza comece a partir das 7h da manhã desta sexta-feira (15). A ação conjunta entre os órgãos competentes e a comunidade busca solucionar o problema de forma definitiva e evitar que novas ocorrências como essa se repitam.

Fotos: A Província do Pará