PCT Guamá apresenta iniciativas do Cvacba no Festival do Chocolate e do Cacau

O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em parceria com o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (Cvacba), laboratório da Universidade Federal do Pará (UFPA) instalado no complexo, apresentarão resultados de desenvolvimentos com cacau no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia e o Flor Pará 2024 – considerado o maior festival do segmento na América Latina – de 26 a 29 de setembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

“O Cvacba, assim como todos os laboratórios do PCT Guamá, possuem uma série de serviços que podem atender diversos setores da indústria em várias escalas. Este evento é uma oportunidade de mostrarmos como o laboratório trabalha no mais alto nível exigido, colaborando para o avanço da economia e ciência regional. O Pará é uma potência no que se refere ao cacau e o Cvacba uma referência”, comenta Milksom Campelo, gerente de tecnologia e mercados da Fundação Guamá, organização gestora do parque.

O Cvacba, especialista em serviços que possibilitam o controle de qualidade em produtos de origem vegetal nas áreas de ciência e tecnologia de alimentos, farmacêutica, química, biotecnológica, cosmetologia, dentre outras, promove o concurso de chocolates produzidos e comercializados pelos expositores do festival, feitos com amêndoas e/ou ingredientes principais provenientes da Amazônia.

O evento é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). Com o objetivo de promover o chocolate de origem e impulsionar os negócios da cacuicultura do País, sobretudo o da Amazônia, o festival vai contar com 800 produtores de amêndoa de cacau, de plantas e flores, e empresas do ramo do chocolate.

IV Concurso de Chocolates de Origem da Amazônia

Estão abertas até o dia 26 de setembro as inscrições para o IV Concurso de Chocolates de Origem da Amazônia, que ocorrerá durante o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau e Flor Pará 2024. Organizado pelo Cvacba em parceria com a Sedap, o concurso premiará os melhores chocolates produzidos com amêndoas de cacau da Amazônia. Empresas de todo o Brasil podem participar, desde que utilizem amêndoas da região. O concurso tem duas categorias: chocolate intenso e chocolate ao leite. Produtores do Pará têm 50% de desconto na inscrição. Além do chocolateiro, o produtor de amêndoas também será premiado, incentivando a qualidade na cadeia produtiva.

As inscrições podem ser feitas de três maneiras diferentes: presencialmente no Cvacba, no PCT Guamá, Avenida Perimetral da Ciência km 01, S/N, de 9h às 16h, por envio das amostras por transportadora ao Cvacba (as amostras devem ser entregues impreterivelmente até o dia 26) ou presencialmente no estande do PCT Guamá e Cevacba na data de abertura do festival. Informações: (91) 3201-7456 ou cvacba@gmail.com.

O Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia

Atua em áreas como bioprospecção de espécies e controle de qualidade de materiais de origem vegetal, com serviços de atividade residual enzimática, análises de cacau, chocolate e derivados, açaí, entre outros.

Projetos privados e públicos, vinculados ou não ao parque, podem acionar o PCT Guamá e seus laboratórios. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail servicos@fundacaoguama.org.br ou pelos telefones (55) (91) 3321-8908 e 3321-8909.

Referência em inovação na Amazônia

O PCT Guamá é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (Sectet), que conta com a parceria da UFPA, Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e gestão da Fundação Guamá.

É o primeiro parque tecnológico a entrar em operação na região Norte do Brasil e tem como principal objetivo estimular a pesquisa aplicada e o empreendedorismo inovador e sustentável.

Situado em uma área de 72 hectares entre os campi das duas universidades, o PCT Guamá conta com mais de 30 empresas residentes (instaladas fisicamente no parque), mais de 60 associados (vinculadas ao parque, mas não fisicamente instaladas), 12 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa) Dr. Celso Malcher, além de atuar como referência para o Centro de Inovação Aces Tapajós (Ciat), em Santarém, oeste do Estado.

Membro da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), da Associação Internacional de Parques de Ciência e Áreas de Inovação (Iasp), o PCT Guamá faz parte do maior ecossistema de inovação do mundo.

Fonte: Agência Pará Foto: Rodrigo Pinheiro