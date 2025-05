Gin de Castanha-do-Pará feito no Pará conquista medalha de ouro em concurso nacional

O gin de Castanha-do-Pará, produzido pela marca paraense AMZ Tropical, acaba de conquistar a medalha de ouro na 14ª edição do Concurso Anual Nacional de Bebidas Destiladas – New Spirits, realizado em Belo Horizonte (MG). Considerado o principal evento do setor no país, o concurso reúne as melhores bebidas destiladas de todo o Brasil.

Com uma fórmula que valoriza a biodiversidade amazônica, o gin premiado combina a base tradicional da bebida com o sabor marcante da castanha-do-pará, um dos ingredientes mais simbólicos da região Norte. “É o reconhecimento de um trabalho que valoriza o que a nossa terra tem de melhor. A castanha-do-pará traz identidade, sabor e uma história de pertencimento”, celebra Leandro Daher, CEO da AMZ Tropical.

A vitória em Minas Gerais – considerada o berço da destilação no Brasil – reforça o protagonismo da Amazônia na produção de bebidas premium. “Ganhar ouro em Minas é como levar um pedaço da floresta para o coração da destilação brasileira”, completa Daher.

Expansão em Belém

Com o prêmio, a AMZ Tropical planeja expandir sua atuação e já anunciou a abertura de uma destilaria própria em Belém, no Mercado de São Brás. O objetivo é fortalecer a produção local e levar o sabor amazônico para todo o país.

Sobre o concurso Organizado pela Brasil Spirits Eventos, com apoio da ABS-MG e do Laboratório Amazile Maia, o concurso analisou mais de 470 amostras de 17 estados produtores. A premiação inclui medalhas de Duplo Ouro, Ouro, Prata e Mérito Sensorial – reconhecimentos valiosos no mercado nacional e internacional

Imagem: Divulgação internet