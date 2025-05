Parque Mangal das Garças Oferece Oficina Infantil neste Domingo (4)

Solte a imaginação na oficina gratuita de pintura de borboletas de papel.

Prepare-se para um domingo de pura criatividade no Parque Zoobotânico Mangal das Garças! Neste dia 4, a partir das 10h, o projeto infantil Ecoarte convida os pequenos a soltarem a imaginação em uma divertida oficina de pintura de borboletas de papel. O evento é totalmente gratuito e acontecerá no charmoso entorno do Memorial da Navegação.

Munidos de tintas coloridas e materiais recicláveis, as crianças terão a oportunidade de transformar sua imaginação em vibrantes borboletas de papel. Com a orientação atenciosa dos monitores do clube da animação, cada participante receberá todo o material necessário para criar suas próprias obras de arte aladas.

A alegria e o impacto do projeto Ecoarte são evidentes no depoimento de João Vitor, de 10 anos, presente na última edição: “Achei o dia incrível, maravilhoso, perfeito, nunca tive uma experiência dessa tão inestimável. Plantei no vasinho e tô ansioso para levar pra casa”, compartilhou o entusiasmado garoto.

O Projeto Ecoarte, uma iniciativa do Governo do Pará através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, administradora do Mangal, tem como objetivo principal fomentar a educação ambiental de maneira lúdica e descontraída, proporcionando momentos inesquecíveis para as crianças.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará