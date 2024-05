Globo define destino da ex-SBT Eliana dentro da emissora

Após 15 anos de parceria, Eliana encerrou o contrato com o SBT. Agora, apesar de não ter oficializado contrato com nenhuma emissora, exitem especulações do destino da apresentadora na Globo. Isso porque a loira compareceu ao Criança Esperança de 2023.

De acordo com o portal NaTelinha, do Uol, Eliana pode fazer parte de um novo projeto do Globoplay. Além de programas em canais do grupo, como GNT e de uma abertura no horário nobre da TV aberta. Aliás, entre os bastidores da emissora, o destino da apresentadora já está certo.

E não para por aí, a disputa pela loira está grande! Isso porque, segundo as informações do portal, a Record ofereceu uma proposta milionária com regalias financeiras para ter Eliana em sua emissora.

Até o momento, a apresentadora não confirmou qual será o seu destino profissional. Aliás, isso só deve acontecer depois do fim oficial do contrato de Eliana com o SBT, em julho.

Imagem: Pinterest