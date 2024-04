07 de abril -Dia Mundial da Saúde: O cuidar do cérebro é fundamental para uma vida saudável

O Dia Mundial da Saúde é celebrado neste domingo, 07 de abril. A data, criada pela Organização Mundial da Saúde, é importante para refletirmos sobre os cuidados com o nosso bem-estar em geral. Dentro desse contexto, vale destacar um órgão fundamental para a saúde do corpo e da mente: o cérebro.

O neurocirurgião Daniel Serfaty, da equipe Neurolife Belém, explica que o cérebro é a estrutura mais complexa do corpo humano. É o órgão que controla nossos movimentos, tanto os voluntários como os automáticos, como respirar, comer, caminhar, falar, escrever etc. É também por meio do cérebro que que vem a memória, a linguagem, a inteligência, a consciência e a percepção. Daí ser fundamental para a saúde como um todo.

“Um cérebro saudável é aquele que mantém suas funções de forma eficaz, como as cognitivas, motoras e emocionais. Por isso, é muito importante prestar atenção em nossos hábitos do dia a dia e buscar informação e orientação especializadas sobre como melhorar nossa educação para o bem viver.”, destaca o neurocirurgião.

Ele indica cinco hábitos importantes que colaboram para uma vida mais saudável e proporcionam bem-estar para o corpo e mente. São eles:

1 – Alimentação Saudável – é importante sempre bater nessa tecla: nosso corpo necessita de alimentos que contribuam para a nossa saúde. E precisamos pensar a longo prazo, de como queremos estar no futuro, e isso passa por nossa alimentação. Frutas, vegetais, grãos, sementes, nozes, proteínas magras, gorduras saudáveis, como o ômega 3, devem constar em nossa dieta. Nosso cérebro agradece.

2- Exercícios Físicos Regulares – O mesmo podemos dizer das atividades físicas. Além de melhorar a circulação sanguínea, os exercícios regulares estimulam as células cerebrais e as conexões neurais. Atividades como caminhada, corrida, dança, natação são sempre bem-vindas.

3 – Aprender coisas novas – aprender e realizar atividades que não fazem parte do nosso cotidiano, criam novas conexões cerebrais, o que colabora para que o cérebro se movimente e mantenha sua força e saúde. Aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento, praticar um esporte de habilidade mental, são alternativas eficazes.

4 – Dormir bem – Procure dormir de 07 a 08 horas por noite. O sono reparador é fundamental para a recuperação cerebral e consolidação da memória, além de ajudar a processar novas informações e a eliminar proteínas tóxicas. Mas é preciso que o ambiente seja propício para o descanso, sem a interferência de telas, como as de TV, celular ou de outro dispositivo.

5 – Meditação – Meditar é um exercício altamente positivo para o cérebro. Pesquisas apontam que a meditação pode estimular novas sinapses (conexões entre os neurônios), importante porque beneficia as regiões associadas à aprendizagem, memória, concentração, emoções e estresse.

Procure orientação profissional

Como estamos falando de saúde, o neurocirurgião alerta para a necessidade de buscar orientação mais detalhada de um especialista para que os resultados sejam realmente positivos. “Cada indivíduo é único, portanto, cada um tem suas necessidades específicas. Por isso, o indicado é consultar um profissional para que ele trace o que é mais indicado para você.”, orienta.