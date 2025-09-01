segunda-feira, setembro 1, 2025
Governo do Pará antecipa início da operação da Aegea em Belém, Ananindeua e Marituba

O Governo do Pará decidiu adiantar a operação da concessionária Águas do Pará, do Grupo Aegea, para 1º de setembro de 2025, em vez de aguardar o prazo original de início em janeiro de 2026. Essa medida estratégica tem como foco garantir melhorias no abastecimento de água, coleta de esgoto e atendimento à população, especialmente com a aproximação da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorrerá em Belém em novembro.

A Águas do Pará agora assume responsabilidade plena pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto nos três municípios. A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por sua vez, continuará responsável pela captação e tratamento da água. Com essa divisão de atribuições, o objetivo é acelerar as melhorias técnicas, como a instalação de sistemas de monitoramento em tempo real, bombeamento, rede de água potável e esgoto em áreas com infraestrutura precária, como a Vila da Barca, em Belém.

A concessionária inicia ações imediatas que incluem modernização da rede e ampliação dos sistemas de tratamento de água na Região Metropolitana. Os investimentos previstos somam R$ 220 milhões nesta nova fase, com recursos também direcionados para modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs), filtros, sopradores e melhorias em 32 poços da região.

Além dos investimentos locais, o contrato de concessão contempla uma aplicação de mais de R$ 18 bilhões em saneamento para 126 municípios do Pará, incluindo a capital, áreas do Marajó, e regiões Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas. Essa ação faz parte de um ambicioso plano de universalizar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário até 2033 e 2029, respectivamente, conforme o novo marco legal federal de saneamento.

Com essa antecipação, Belém e municípios vizinhos ganham uma infraestrutura melhor preparada para receber milhares de visitantes durante a COP30, garantindo abastecimento confiável e reforçando a imagem de qualidade e sustentabilidade da cidade anfitriã.

Imagem: Agência Pará

