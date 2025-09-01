segunda-feira, setembro 1, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: idosos são assaltados por falso entregador de aplicativo no Umarizal

A violência na capital paraense atingiu uma nova forma. Um casal de idosos foi assaltado por um criminoso disfarçado de entregador de aplicativo na Passagem Principal, no bairro do Umarizal. O assaltante usou uma arma para intimidar as vítimas, roubar seus pertences e fugir rapidamente, deixando os moradores em choque.

O caso, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, reforça a preocupação crescente com a segurança pública em Belém. A criatividade e a ousadia dos criminosos, que se aproveitam de disfarces comuns para cometer assaltos, geram um alerta para a população sobre os novos riscos no cotidiano da cidade.

