Governo do Pará mobiliza todos os municípios com ação que planta 10 mil árvores na Semana do Meio Ambiente

Sob o lema “Bora Plantar”, o Governo do Pará está promovendo uma grande mobilização verde nesta Semana do Meio Ambiente. A ação, coordenada pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará), envolve o plantio de cerca de 10 mil novas árvores nos 144 municípios paraenses, com atividades que começaram na última quarta (4) e seguem até esta sexta-feira (6).

As mudas de espécies como açaí, andiroba, cacau e cumaru estão sendo plantadas em parceria com prefeituras, instituições ambientais e a própria população. A programação inclui ainda palestras, trilhas ecológicas, visitas a áreas de preservação e entrega de cadastros ambientais e rurais.

Em Canaã dos Carajás, por exemplo, o encerramento da programação contou com uma trilha ecológica de três quilômetros no Parque Veredas dos Carajás. “Foram três dias de intensa atividade, com participação de escolas e funcionários públicos. O contato com a natureza e a prática ambiental reforçam nosso compromisso com a sustentabilidade”, contou o engenheiro ambiental da Emater, Matheus Sousa.

Com o tema “Ater Pública para Justiça Climática na Amazônia”, a Semana antecipa as discussões da COP-30, que acontecerá em Belém, em novembro. A coordenadora de operações da Emater, Camila Salim, reforça que ações como essa mostram a importância da assistência técnica rural como instrumento de justiça climática e valorização da agricultura familiar na Amazônia.

