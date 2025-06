PM desarticula estaleiro clandestino no Marajó e apreende carga milionária de cigarros contrabandeados

Durante uma operação entre os dias 2 e 5 de junho, a Polícia Militar do Pará desmantelou um estaleiro clandestino localizado em uma área de mata fechada no igarapé da Glória, na contra costa do município de Soure, no Arquipélago do Marajó. A estrutura era usada para a montagem de embarcações de grande porte, incluindo submarinos artesanais utilizados por organizações criminosas no tráfico internacional.

No local, foram apreendidos três motores potentes, hélices, painéis e diversos equipamentos náuticos, com um valor estimado superior a R$ 4 milhões. A operação também resultou na interceptação de duas embarcações, que transportavam cerca de 35 mil maços de cigarros contrabandeados do Suriname, avaliados em aproximadamente R$ 5 milhões.

Seis homens foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Polícia Civil de Soure, junto com celulares, joias e dinheiro apreendidos. O comandante do 8º Batalhão da PM, major Andrei Rocha, destacou a importância da ação para coibir crimes ambientais e tráfico na região.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil para identificar a origem e o destino do material apreendido.

Imagem: Divulgação