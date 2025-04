Governo do Pará mostra avanços em saúde, segurança e cidadania com entregas realizadas em março

A professora Mariele da Silva, moradora de Santa Izabel, na Grande Belém, passou por uma cirurgia no novo Hospital da Mulher do Pará, primeiro hospital público do Norte com atendimento exclusivo para mulheres, entregue pelo Governo do Estado no dia 8 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Mariele tinha o diagnóstico de pedras na vesícula biliar e está grata pelo atendimento qualificado que recebeu.

“Fiquei impressionada com a estrutura e a qualidade desse hospital, é tudo muito bom”, destacou a paciente Mariele Silva. Após, a cirurgia, ela precisou de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Fiquei nervosa, mas recebi um atendimento maravilhoso. Senti paz, conforto e privacidade, mesmo quando fui transferida para a ala das enfermarias, que são separadas e não fica aquele monte de gente em um mesmo quarto, como até já estamos acostumados”, disse a paciente.

O novo Hospital da Mulher do Pará tem como um dos diferenciais o atendimento de urgência em casos de violência sexual e doméstica. A unidade, também, integra a 24ª Agência Transfusional da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), um marco das entregas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), em março passado.

“Representa um avanço fundamental para a saúde feminina. Em menos de 30 dias, já realizamos mil atendimentos, o que demonstra a urgência e a importância dessa unidade para as mulheres paraenses”, enfatiza Ivete Vaz, titular da Sespa.

A secretária estadual de saúde, acrescentou: “Nosso compromisso é garantir um atendimento humanizado e de excelência, oferecendo consultas, exames e procedimentos cirúrgicos de forma ágil e acessível. Esses primeiros resultados reforçam que estamos no caminho certo e que essa estrutura veio para transformar vidas, assegurando às mulheres o cuidado que elas merecem”.

CIDADANIA

Além da área da saúde, a cidadania avança com a entrega da nova Usina da Paz de Abaetetuba, no nordeste paraense. É o 12º complexo entregue pelo Governo. A política pública, referência nacional em cidadania e no enfrentamento à violência, o novo complexo vai proporcionar uma nova realidade de serviços e oportunidades de estudos e ocupações no município.

“Além de aproveitar os serviços de saúde, quero colocar meus filhos em atividades esportivas, para que saiam daquela rotina de casa, de celular. Fazer atividade física é importante para as crianças. A Usina vai descongestionar também a questão da assistência e dar oportunidade a crianças que a família não conseguiria, por exemplo, pagar um balé. A iniciativa traz mais projetos e esperanças para todos nós”, ressalta Sebastiana Pereira, atendida na nova UsiPaz.

SEGURANÇA

No mês de março, o Governo lançou, também, o primeiro totem de atendimento à mulher do Brasil. O equipamento está instalado em uma sala, dentro do Hospital Público da Mulher do Pará, com a finalidade de oferecer um auto atendimento às mulheres vítimas de violência.

O equipamento é o primeiro dos 15 totens que serão instalados em locais estratégicos, a exemplo das Usinas da Paz já entregues pelo Estado. Ainda em relação à segurança, foram entregues os novos prédios da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Alenquer, no Baixo Amazonas; e o do 36º Pelotão Destacado da Polícia Militar do município de Breu Branco, no sudeste estadual. Outro destaque é a entrega de 18 veículos para fortalecer as ações de combate ao desmatamento e queimadas no Pará.

EDUCAÇÃO

Novas escolas estaduais foram entregues, em março, nos municípios de Breu Branco, Cachoeira do Arari e Anapu. O Governo alcançou a marca de 163 unidades de ensino construídas ou reconstruídas desde 2019, no início da atual gestão.

TÍTULOS DE TERRA

Mais de 800 títulos de terra foram entregues em Santa Izabel do Pará, Abaetetuba e Tomé-Açu, no mês de março. Em relação à moradia, ao todo, 137 famílias de Breu Branco e Jacundá foram beneficiadas com benefício habitacional estadual.

INFRAESTRUTURA

Além da retirada de tapumes da quadra 1 do Parque Linear da Nova Doca, no bairro do Reduto, em Belém, e liberação do trânsito na primeira etapa do projeto, o Governo realizou entregas da primeira Unidade de Monitoramento e Desembarque de Pescado do Pará, Breu Branco; dos novos Mercado Municipal de Jacundá e Mercado da Farinha, no Guamá, em Belém. Em relação à pavimentação, a PA-418, foi entregue a estrada do Cuamba, que liga os municípios de Alenquer e Monte Alegre.

CRÉDITO

A 164ª agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) estruturada pelo governo do Estado foi entregue em março, no bairro da Marambaia, em Belém. Outro ganho foi a entrega do Espaço Banpará COP 30, no Shopping Boulevard, em Belém. A unidade tem como foco principal oferecer soluções financeiras sustentáveis ​​e produtos direcionados para promover o desenvolvimento ambiental e social.

INVESTIMENTOS ANUNCIADOS

Entre as ordens de serviços assinadas pelo Governo do Estado, no mês de março, estão os investimentos para a instalação de 50 novos totens de segurança em Belém e no interior; a entrega de 20 fuzis de alta precisão à Polícia Civil; a obra da Ponte do Rio Itaporanga, em Barcarena; a implantação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, além de modernização semafórica e a implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), em Belém; e a assinatura de um contrato de doação com a empresa Alubar Metais e Cabos S.A. para a reconstrução do campus III da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias