Terremoto é sentido em duas cidades do Pará

As cidades de Parauapebas e Canaã dos carajás localizadas no Sudoeste Paraense sentiram abalos sísmico, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Segundo A (USP), através do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo a magnitude foi de 4,3 na escala Richter.

O terremoto teve profundidade de 0 Km, não houve vítimas, nem perdas de casas ou bens matérias nas cidades citadas, apesar de moradores relatarem ter sentido suas casas tremerem, os dados científicos indicam um sismo raso, sem maiores preocupações.

Não há incidências ou muitos relatos de tremores, ou terremotos no estado do Pará, apesar de já ter sido registrado episódios de tremores em várias regiões do Nordeste.

Por: Thays Garcia