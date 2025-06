Gripe aviária não causou morte de ave no Museu Goeldi em Belém

O Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi reabre para visitação nesta quarta-feira (18). A decisão veio após a divulgação dos resultados dos exames que descartaram a gripe aviária como causa da morte de uma ave no local.

O Parque Zoobotânico reabrirá suas portas nesta quarta-feira (18), das 9h às 16h. A decisão foi tomada após a confirmação de que a mutum-cavalo (Pauxi tuberosa), que faleceu na semana passada, não foi vítima da gripe aviária.

O laudo emitido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) indicou que a causa da morte da ave, uma das mais antigas moradoras do parque com cerca de 30 anos, foi broncopneumonia aguda. Além disso, exames realizados em outras aves que coabitavam o mesmo recinto também descartaram qualquer infecção pelo vírus H5N1, responsável pela gripe aviária.

Medidas de Prevenção Continuam

Mesmo com o descarte da doença, o Museu Goeldi informou que manterá medidas preventivas, em conformidade com o decreto do Governo do Pará que declarou estado de emergência zoossanitária em todo o estado. Entre as ações, está a suspensão temporária do recebimento de aves e mamíferos silvestres na instituição.

A Mutum-Cavalo: Uma Espécie Amazônica

A mutum-cavalo que faleceu era uma ave icônica do Parque Zoobotânico, parte de um viveiro que abriga 80 aves de 10 espécies distintas da fauna amazônica. Originária da Amazônia meridional, a Pauxi tuberosa é uma espécie que pode atingir até 89 centímetros de comprimento e pesar quase 4 kg. Sua dieta inclui frutas, invertebrados e pequenos vertebrados encontrados no solo. Atualmente, a espécie é classificada como de “menor preocupação” na lista do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.

Foto: Adrya Marinho / Museu Goeldi