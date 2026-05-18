terça-feira, maio 19, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Grupo TMJ promove edição especial de pagode e churrasco a bordo em Belém

Grupo TMJ promove edição especial de pagode e churrasco a bordo em Belém Um dos maiores grupos de pagode da capital paraense realiza show sob as águasbelenenses com muita música e gastronomia neste sábado (23)

Belém do Pará recebe no próximo sábado, 23 de maio, uma edição especial de música
e confraternização à beira do rio em mais uma edição do projeto “A Barca Apresenta”
que realiza o evento “Pagode & Churrasquinho com #TMJ – Tamo Junto”, reunindo
público, música ao vivo e gastronomia em um cenário único a bordo de um catamarã,
com saída na Marina Regional, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852. A
concentração acontece a partir das 14h, com saída prevista para as 15h.


Com uma proposta descontraída e marcada pela valorização do samba e do pagode, o
evento promete transformar a embarcação “A Barca” em um grande encontro de
amigos para criação de memórias que jamais serão esquecidas. Além do repertório
animado, o público poderá aproveitar o tradicional churrasquinho, criando uma
experiência que mistura música, lazer e o pôr do sol às margens do rio que cerca
Belém. A edição especial reforça a crescente valorização dos eventos culturais e
musicais realizados em espaços alternativos da capital paraense.


O grupo TMJ – sigla para “Tamo Junto” – é conhecido por levar ao palco um repertório
que passeia pelos grandes sucessos do pagode nacional, além de interpretações cheias
de identidade e carisma. A banda vem conquistando espaço no cenário regional por
unir talento musical, presença de palco e forte interação com o público, características
que transformam cada apresentação em uma grande roda de samba contemporânea.
Formado por músicos apaixonados pelo pagode e pela música popular brasileira, o TMJ
nasceu com a proposta de celebrar amizade, alegria e conexão através da música.

Desde os primeiros shows em bares e eventos locais, o grupo passou a ganhar
destaque pela energia contagiante e pela capacidade de reunir diferentes públicos em
apresentações marcadas pela espontaneidade e animação.
Ao longo de sua trajetória, o grupo consolidou sua presença em eventos culturais,
festas temáticas e encontros musicais em Belém e região. Com um estilo leve e
envolvente, o TMJ vem fortalecendo sua identidade artística e ampliando seu público,
tornando-se uma das referências do pagode regional contemporâneo. A apresentação
no “A Barca” simboliza mais um momento especial dessa caminhada, aproximando
ainda mais a banda de seus fãs em uma experiência intimista e festiva. As reservas
podem ser realizadas pelo telefone disponibilizado na divulgação oficial do evento.
Serviço: Projeto cultural A Barca apresenta “Pagode & Churrasquinho com #TMJ –
Tamo Junto”, neste sábado (23), a bordo de um catamarã, com concentração que
acontece a partir das 14h, com saída prevista para as 15h na Marina Regional,
localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852.


Informações sobre ingressos: (91) 99298-3036
Instagram da banda TMJ: https://www.instagram.com/tamojunto.tmjoficial/

Web banner Poupança Banpará-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Três vestidos, 12h de festa e surpresa de brilho; O casamento místico de Marcela Mc Gowan e Luiza Martins
Próximo artigo
Vídeo: Atitude nobre! José Loreto surpreende sósia paraibano no ‘Domingão’ e dá casa própria de presente

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,538FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Web banner Poupança Banpará-320x320
GovPa_UsiPazDomEliseu_WebBanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315