Grupo TMJ promove edição especial de pagode e churrasco a bordo em Belém Um dos maiores grupos de pagode da capital paraense realiza show sob as águasbelenenses com muita música e gastronomia neste sábado (23)
Belém do Pará recebe no próximo sábado, 23 de maio, uma edição especial de música
e confraternização à beira do rio em mais uma edição do projeto “A Barca Apresenta”
que realiza o evento “Pagode & Churrasquinho com #TMJ – Tamo Junto”, reunindo
público, música ao vivo e gastronomia em um cenário único a bordo de um catamarã,
com saída na Marina Regional, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852. A
concentração acontece a partir das 14h, com saída prevista para as 15h.
Com uma proposta descontraída e marcada pela valorização do samba e do pagode, o
evento promete transformar a embarcação “A Barca” em um grande encontro de
amigos para criação de memórias que jamais serão esquecidas. Além do repertório
animado, o público poderá aproveitar o tradicional churrasquinho, criando uma
experiência que mistura música, lazer e o pôr do sol às margens do rio que cerca
Belém. A edição especial reforça a crescente valorização dos eventos culturais e
musicais realizados em espaços alternativos da capital paraense.
O grupo TMJ – sigla para “Tamo Junto” – é conhecido por levar ao palco um repertório
que passeia pelos grandes sucessos do pagode nacional, além de interpretações cheias
de identidade e carisma. A banda vem conquistando espaço no cenário regional por
unir talento musical, presença de palco e forte interação com o público, características
que transformam cada apresentação em uma grande roda de samba contemporânea.
Formado por músicos apaixonados pelo pagode e pela música popular brasileira, o TMJ
nasceu com a proposta de celebrar amizade, alegria e conexão através da música.
Desde os primeiros shows em bares e eventos locais, o grupo passou a ganhar
destaque pela energia contagiante e pela capacidade de reunir diferentes públicos em
apresentações marcadas pela espontaneidade e animação.
Ao longo de sua trajetória, o grupo consolidou sua presença em eventos culturais,
festas temáticas e encontros musicais em Belém e região. Com um estilo leve e
envolvente, o TMJ vem fortalecendo sua identidade artística e ampliando seu público,
tornando-se uma das referências do pagode regional contemporâneo. A apresentação
no “A Barca” simboliza mais um momento especial dessa caminhada, aproximando
ainda mais a banda de seus fãs em uma experiência intimista e festiva. As reservas
podem ser realizadas pelo telefone disponibilizado na divulgação oficial do evento.
Serviço: Projeto cultural A Barca apresenta “Pagode & Churrasquinho com #TMJ –
Tamo Junto”, neste sábado (23), a bordo de um catamarã, com concentração que
acontece a partir das 14h, com saída prevista para as 15h na Marina Regional,
localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852.
Informações sobre ingressos: (91) 99298-3036
Instagram da banda TMJ: https://www.instagram.com/tamojunto.tmjoficial/