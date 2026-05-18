Grupo TMJ promove edição especial de pagode e churrasco a bordo em Belém Um dos maiores grupos de pagode da capital paraense realiza show sob as águasbelenenses com muita música e gastronomia neste sábado (23)

Belém do Pará recebe no próximo sábado, 23 de maio, uma edição especial de música

e confraternização à beira do rio em mais uma edição do projeto “A Barca Apresenta”

que realiza o evento “Pagode & Churrasquinho com #TMJ – Tamo Junto”, reunindo

público, música ao vivo e gastronomia em um cenário único a bordo de um catamarã,

com saída na Marina Regional, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852. A

concentração acontece a partir das 14h, com saída prevista para as 15h.



Com uma proposta descontraída e marcada pela valorização do samba e do pagode, o

evento promete transformar a embarcação “A Barca” em um grande encontro de

amigos para criação de memórias que jamais serão esquecidas. Além do repertório

animado, o público poderá aproveitar o tradicional churrasquinho, criando uma

experiência que mistura música, lazer e o pôr do sol às margens do rio que cerca

Belém. A edição especial reforça a crescente valorização dos eventos culturais e

musicais realizados em espaços alternativos da capital paraense.



O grupo TMJ – sigla para “Tamo Junto” – é conhecido por levar ao palco um repertório

que passeia pelos grandes sucessos do pagode nacional, além de interpretações cheias

de identidade e carisma. A banda vem conquistando espaço no cenário regional por

unir talento musical, presença de palco e forte interação com o público, características

que transformam cada apresentação em uma grande roda de samba contemporânea.

Formado por músicos apaixonados pelo pagode e pela música popular brasileira, o TMJ

nasceu com a proposta de celebrar amizade, alegria e conexão através da música.

Desde os primeiros shows em bares e eventos locais, o grupo passou a ganhar

destaque pela energia contagiante e pela capacidade de reunir diferentes públicos em

apresentações marcadas pela espontaneidade e animação.

Ao longo de sua trajetória, o grupo consolidou sua presença em eventos culturais,

festas temáticas e encontros musicais em Belém e região. Com um estilo leve e

envolvente, o TMJ vem fortalecendo sua identidade artística e ampliando seu público,

tornando-se uma das referências do pagode regional contemporâneo. A apresentação

no “A Barca” simboliza mais um momento especial dessa caminhada, aproximando

ainda mais a banda de seus fãs em uma experiência intimista e festiva. As reservas

podem ser realizadas pelo telefone disponibilizado na divulgação oficial do evento.

Serviço: Projeto cultural A Barca apresenta “Pagode & Churrasquinho com #TMJ –

Tamo Junto”, neste sábado (23), a bordo de um catamarã, com concentração que

acontece a partir das 14h, com saída prevista para as 15h na Marina Regional,

localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852.



Informações sobre ingressos: (91) 99298-3036

Instagram da banda TMJ: https://www.instagram.com/tamojunto.tmjoficial/