Vídeo: Atitude nobre! José Loreto surpreende sósia paraibano no ‘Domingão’ e dá casa própria de presente

Encontro emocionante aconteceu após semelhança física entre o ator e Lorran Galdino viralizar nas redes sociais.

O palco do Domingão com Huck foi cenário de um dos momentos mais emocionantes da TV. O ator José Loreto preparou uma surpresa inesquecível para o seu sósia, o paraibano Lorran Galdino, e anunciou a compra de uma casa própria para o jovem. O encontro, que foi ao ar, consolidou uma história que começou de forma totalmente despretensiosa na internet.

Tudo teve início após Lorran sofrer um acidente de moto em Pombal, no sertão da Paraíba. Ao dar uma entrevista a uma rádio local ainda usando capacete, a semelhança física com o intérprete de Tadeu (de Pantanal) e Lui Lorenzo (de Vai na Fé) chamou a atenção da web e viralizou instantaneamente.

Do susto à solidariedade: “Achecharam você CLT”

O sucesso do vídeo foi tão grande que o próprio José Loreto foi bombardeado com mensagens de seguidores impressionados com o “clone”.

“Eu recebi uma enxurrada de directs. ‘Shampoo e condicionador’, ‘acharam você CLT’… Aí eu vi o vídeo e falei: ‘Eita, o cara é a minha cara’. Cara de um, focinho de outro”, divertiu-se o ator.

Movido pela curiosidade e pela energia do rapaz, Loreto gravou um vídeo pedindo ajuda para localizá-lo. Após conseguirem o contato, o ator ligou para Lorran e o convidou para passar “um dia de princeso”, dando visibilidade à sua história. O primeiro encontro físico aconteceu na pré-estreia do filme O Rei da Internet, no Rio de Janeiro, onde posaram juntos e Loreto até brincou sobre a forte conexão: “A gente tem um match, vamos fazer o DNA”.

A grande virada no palco do Domingão

O capítulo mais marcante dessa amizade, no entanto, estava reservado para o programa de Luciano Huck. Após o apresentador mostrar as imagens da atual residência de Lorran, José Loreto tomou a palavra para elogiar a batalha e a trajetória de vida do novo amigo antes de fazer a revelação que levou a plateia às lágrimas.

“Lorran, você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor pra você”, disparou o ator.

Visivelmente chocado e emocionado, Lorran confessou que ainda está processando a reviravolta que sua vida deu após o acidente. “Foi uma coisa que eu não tava esperando, foi um choque”, desabafou o jovem, que agora deixa o aluguel no passado graças ao seu “irmão gêmeo” da ficção.

