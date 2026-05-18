Vídeo: Três vestidos, 12h de festa e surpresa de brilho; O casamento místico de Marcela Mc Gowan e Luiza Martins

Médica usou modelo que levou 130 horas para ficar pronto; cantora quebrou expectativas ao trocar o terno por vestido dos sonhos.

O domingo (17) foi de celebração ao amor em São Paulo! A médica e ex-BBB Marcela Mc Gowan e a cantora sertaneja Luiza Martins subiram ao altar em uma cerimônia que uniu sofisticação, personalidade e uma forte conexão espiritual. Com uma lista de convidados repleta de ex-BBBs e grandes nomes do sertanejo, a superprodução foi planejada para durar impressionantes 12 horas.

No altar, o time de madrinhas contou com rostos muito conhecidos do público, como as também ex-BBBs Bianca Andrade (Boca Rosa) e Gizelly Bicalho, grandes amigas do casal.

Do “Disco-Rodeio” ao Altar: Um fim de semana de comemorações

A maratona festiva começou logo no sábado (16), com uma festa de pré-casamento supercolorida. O tema escolhido pelas duas foi uma mistura inusitada e divertida de “disco com rodeio”, unindo o brilho das pistas de dança com a forte pegada sertaneja que faz parte da vida de Luiza.

Já para o grande dia, a identidade do casal ficou impressa em cada detalhe. A decoração fugiu do óbvio ao apostar em uma vibe mística, repleta de cores, tapetes, tecidos fluidos, franjas, veludo e muitos cristais. Até o bolo de casamento abandonou o tradicional branco e ganhou uma proposta artística cheia de cores e elementos que simbolizam a história das duas.

Os looks: 130 horas de produção e quebra de expectativas

Marcela revelou ao gshow que preparou uma verdadeira maratona de moda, escolhendo nada menos que três vestidos para a ocasião. O modelo principal, usado na cerimônia, traz um corpete estruturado que exigiu 130 horas de trabalho manual.

“É a coisa mais linda do mundo e pretendo ficar com ele na festa por um tempo, mas ele é mais pesado. Como a festa deve durar cerca de 12 horas, acredito que não vou aguentar ficar com ele a noite inteira”, explicou a médica, que ao longo da noite trocará o look por um modelo curto e leve, finalizando a madrugada com um terceiro vestido ultra confortável.

Luiza Martins também quebrou as expectativas de quem imaginava seu figurino. Embora muitos apostassem que a cantora usaria um terno, ela surpreendeu a todos. “Vai casar de brilho! O vestido é um sonho”, adiantou Marcela antes de subirem ao altar.

Churrasco pós-festa e Lua de Mel inspirada em “Outlander”

A programação do casal não termina com o fim da balada. Nesta segunda-feira (18), as recém-casadas abrem as portas para os familiares e amigos mais íntimos em um churrasco descontraído para “fofocar” sobre os bastidores da noite e, claro, saborear os docinhos que sobraram.

Na sequência, o destino das noivas será a Escócia. A escolha do país une a ancestralidade de Marcela ao gosto cultural do casal:

“Meu avô veio de lá, então tenho muita vontade de conhecer e sentir essa conexão de ancestralidade. Além disso, nós duas somos fãs de ‘Outlander’, uma série que fez parte do nosso relacionamento. Assistimos juntas durante muitos anos… Estou muito animada para viver essa experiência”, celebrou Marcela.