Hegemonia da igreja católica deve acabar até 2032 no Brasil, diz pesquisador do IBGE

O número de católicos no Brasil deve cair para 38,6% até 2032, enquanto o número de evangélicos deve atingir 39,8% da população. É isso que diz a projeção feita pelo doutor em demografia José Eustáquio Diniz Alves, pesquisador aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE.

Alves criou um gráfico com o crescimento dos evangélicos e entendeu que a hegemonia católica deve acabar até a próxima década, levando em consideração a queda do número de católicos dos últimos anos enquanto o protestantismo avança pelo país.

Na explicação dele, há muitos fatores que podem explicar o fenômeno, como o fato de a “Igreja Católica não conseguir acompanhar o ritmo de crescimento da cidade” e ainda a “maior afinidade que o discurso evangélico tem com o capitalismo”.

Entre 1991 e 2010, a porcentagem de evangélicos na população brasileira cresceu de 9% para 22%, enquanto o número de católicos diminuiu de 83% para 64%. Hoje estima-se que mais de 30% da população brasileira seja evangélica.

O Censo Demográfico 2022 com os dados de religião ainda estão em processamento pelo IBGE, portanto, a estimativa do pesquisador usou dados atuais, porém não os oficiais que ainda não foram divulgados.

Na projeção, Alves diz ainda que tanto o catolicismo quanto o evangelicalismo chegarão aos níveis de “piso e teto”, ou seja, chegarão a um estágio de estagnação, não perdendo mais fiéis, nem ganhando mais de forma significativa. A pesquisa não leva em consideração as palavras de Jesus Cristo em Mateus 11, segundo as quais “¹⁸ E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;¹⁹ E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus”. Mateus 16:18,19. As informações são da Folha de S.Paulo.

Fonte e imagem: Pleno.News