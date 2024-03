Hellen Patrícia celebra 4 décadas de musicalidade paraense

Uma das maiores vozes que ecoam de Belém do Pará, Hellen Patrícia, comemora seus 40 anos de carreira neste ano de 2024 e em homenagem ao seu sucesso e a sua contribuição para a cultura e musicalidade regional, a artista promete trazer grandes eventos para o público que a acompanha.

“Sempre fui tratada com muito carinho, muita emoção e muita sinceridade pelo público paraense, me sinto muito grata de poder chegar aos 40 anos de carreira e poder viver da música, que sempre foi o meu sonho. Nunca é fácil, mas o importante é não desistirmos, essa é a mensagem que deixo dessa caminhada na música”, reflete a cantora.

Hellen Patrícia começou no universo artístico muito cedo, ainda aos 8 anos de idade, ao dublar a Madonna no programa de TV da sua cidade. Sempre com o apoio de seu pai, o Chiquinho do Xodó, a jovem artista passou a se apresentar em festas da família e dos amigos, sempre muito incentivada a trilhar o caminho da música.

Com 10 anos de idade, ao convite de Kzan Lourenço, a jovem Hellen dublou a Rainha dos Baixinhos, Xuxa, no TV Cidade, e com o sucesso, aos 13 anos gravou seu primeiro LP solo, que contou com produção de Manoel Cordeiro, recheado de muita lambada, que era o ritmo sensação do momento. O LP abriu portas para a jovem artista, que não parou mais de fazer shows, sempre com seus pais ao lado incentivando e cuidando de sua carreira.

Ainda na adolescência, aos 15 anos, Hellen Patrícia se tornou apresentadora de TV no programa Sorvete de Morango, que ia ao ar na extinta TV Guajará. Com 16 anos ela já alcançou seu segundo LP, produzido por Guru Macedo e Ronaldo Bahia. Um sucesso após o outro, a jovem cantora paraense passou a cantar na Banda Impacto e ao atingir 17 anos, lançou seu segundo LP, que seria as boas-vindas da artista para iniciar no ano de 1994 na tão conhecida Banda Xeiro Verde.

“Nossa foram tantos caminhos até chegarmos aqui, tantas lutas, muita dedicação e muito amor à música, isso tudo reunido forma a pessoa que eu sou com a história que eu carrego com muito orgulho, espero que possamos contribuir ainda por muitas décadas com a música paraense”, resume Hellen Patrícia.

A artista paraense é uma das maiores referências e dona de vários sucessos que são a marca da música paraense. Sempre muito respeitada pelo público e pelos colegas de profissão, Hellen Patrícia atinge suas 4 décadas de atuação na música com uma carreira sólida e repleto de muito brega e cultura paraense.

“Nesse ano de 2024 planejamos realizar grandes números, shows com grandes sucessos da carreira da Hellen Patrícia, solo, a minha trajetória vai ser o meu guia neste ano, quero comemorar a cada show e a cada evento essa vitória diária que é viver da música, e da música paraense, que sou apaixonada”, ressalta ela acerca dos 40 anos de atuação na música regional.

Imagem: Divulgação