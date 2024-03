Destinados R$ 5 milhões para projetos voltados às causas sociais

O Mover-se na Web, programa que busca incentivar a resolução de questões sociais por meio de tecnologias de código aberto, ganhou um novo capítulo. Proposta pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), a iniciativa vai selecionar, nesta edição, 20 projetos apresentados por Organizações da Sociedade Civil (OSC), com potencial de mitigar problemas reais e garantir direitos em contextos locais. Cada proposta escolhida receberá aporte de até R$ 250 mil para o desenvolvimento das soluções, além de apoio com formações e mentorias.

Lançada ontem, sexta-feira, 1º, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), a chamada pública é direcionada a OSC sediadas no Brasil e com atuação local. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 19 de abril de 2024 pelo site https://moverse.ceweb.br.

Com gestão operacional da PonteAponte, esta etapa do Mover-se na Web é a continuação da edição piloto lançada em 2019, que tinha foco na cidade de Brumadinho (MG) e resultou em quatro aplicativos Web para dispositivos móveis disponíveis no github do Ceweb.br.

“Em linha com a missão do Ceweb.br, a chamada incentiva o uso de tecnologias abertas da Web para a criação de soluções com impacto socioambiental nas cinco regiões do país. As organizações podem enviar projetos que auxiliem e fortaleçam a própria missão e o trabalho realizado em suas comunidades. A ideia é que, posteriormente, as soluções desenvolvidas tenham capacidade de ser multiplicadas”, enfatiza Vagner Diniz, gerente do Ceweb.br/NIC.br.

Os projetos podem ser inscritos na categoria “soluções tecnológicas propostas por organizações que já trabalham com tecnologias abertas da Web” ou na categoria “soluções tecnológicas proposta por organizações que nunca trabalharam com tecnologias abertas da Web”.

“A primeira contempla inciativas que apresentam uma tecnologia capaz de resolver um problema de uma determinada comunidade ou região, podendo já existir e precisar de apoio. No segundo caso, são projetos que irão usar a tecnologia pela primeira vez e que precisarão de parceiros desenvolvedores”, explica Diniz.

OFICINAS

De março a abril, o Ceweb.br promoverá oficinas e webinários para apoiar as organizações candidatas na elaboração das propostas. Ao todo, serão duas etapas de inscrição e três fases de avaliação. A divulgação dos resultados e a premiação das iniciativas vencedoras estão previstas para agosto deste ano.

Para conhecer o regulamento na íntegra, os critérios de elegibilidade, de avaliação, de priorização, além de detalhes do processo seletivo e o cronograma completo, as organizações interessadas devem acessar o site https://moverse.ceweb.br.

TECNOLOGIAS ABERTAS

As tecnologias na web são tecnologias com códigos abertos que permitem ser verificados por outras pessoas e reutilizados de forma colaborativa e flexível, estimulando assim, o seu contínuo aperfeiçoamento e ampliação do seu acesso. (Fonte: Pauta Social)

Imagem: Divulgação