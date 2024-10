Homem morre e 2 são presos por roubo de carro da equipe de Lula

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Civil prendeu dois homens acusados de roubar o carro de uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um terceiro homem envolvido no roubo, Paulo Victor Alves Ferreira, foi morto por policiais no bairro Assunção, também no ABC Paulista.

Segundo boletim de ocorrência, Paulo Victor morreu após resistir a prisão.

A dupla detida foi identificada como Ricardo Figueiredo da Silva e Matheus Rodrigues da Silva.

O crime aconteceu no último dia 4. Na ocasião, a motorista do veículo foi rendida pelos criminosos.

A equipe de segurança de Lula (PT) estava a trabalho na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, por ser o local de votação do petista.

Horas após o crime, o automóvel foi encontrado no estacionamento de um supermercado na Avenida João Firmino, também em São Bernardo. As informações são do G1 e do Estadão.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de Vídeo/TV SBC