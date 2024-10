Grupo Marajoara, uma equipe de Fé, transmite todas as emoções da Trasladação

Acompanhe pelos veículos do Grupo Marajoara de Comunicação, a Super Rádio Marajoara AM-1.130, a TV Marajoara Canal 50.1, portal do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ e rede Marajoara de Comunicação, todas as emoções da Trasladação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém rumo à Basílica Santuário. A equipe de repórteres, locutores, apresentadores, jornalistas, editores de TI estarão a postos a partir das 15h para a cobertura deste grande evento de fé, a segunda mais antiga romaria do Círio de Nazaré, uma espécie de Círio Noturno, com corda e tudo o que tem de direito, patrocínio, sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.