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HRT e Unacon promovem blitz educativa no Abril Azul

O Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí (HRT) e a Unacon realizaram, na tarde desta sexta-feira (24), uma blitz educativa em frente à unidade, no município de Tucuruí, como parte da programação do “Abril Azul”, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ação contou com o apoio da Companhia de Trânsito de Tucuruí (CTTUC) e teve como objetivo disseminar informação, empatia e respeito à neurodiversidade. Durante todo o mês de abril, diversas atividades vêm sendo desenvolvidas pelo hospital com foco na inclusão, no combate ao preconceito e na valorização da diversidade.

De acordo com o diretor-geral do HRT e da Unacon, Júnior Souto, a proposta é ampliar o debate e fortalecer as políticas públicas voltadas à inclusão.

“Precisamos ampliar o diálogo sobre o TEA para romper, de forma definitiva, as barreiras do preconceito. Levar ações para além do ambiente hospitalar faz diferença na vida das pessoas, pois amplia o acesso à informação sobre um tema tão importante. A iniciativa busca sensibilizar a população para que tenhamos uma sociedade mais informada e respeitosa em relação à neurodiversidade”, destacou o gestor.

Orientação à população

Durante a blitz, motoristas e pedestres receberam panfletos informativos sobre o Transtorno do Espectro Autista e a importância de uma convivência mais acolhedora e inclusiva.

A condutora Suely Caldas Leitão, que participou da ação, ressaltou a relevância da iniciativa. “Tenho uma filha autista e achei excelente a proposta. É fundamental que mais pessoas compreendam e respeitem”, afirmou.

O mototaxista Roberto Sena também destacou o caráter educativo da ação. “É uma iniciativa muito importante. O autismo não é uma doença, mas uma forma diferente de perceber o mundo. Precisamos aprender mais e desenvolver empatia, e isso começa com informação”, disse.

Fonte: Agência Pará

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