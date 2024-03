Humana Brasil oferece cursos gratuitos para jovens e mulheres da Ilha de Marajó; saiba como se inscrever

A mais nova iniciativa de Desenvolvimento Social e Educação da Humana Brasil chega ao município de Santa Cruz do Arari, na Ilha de Marajó, Pará. Com 200 vagas gratuitas, o Projeto Marajó Empreendedor oferece para jovens de 15 a 29 anos, e mulheres de 15 a 60 anos, os cursos de corte e costura, cabeleireiro, manicure, pedicure e inclusão digital.

Esse projeto tem como objetivo proporcionar acesso a oportunidades de trabalho digno para mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade, reduzindo as desigualdades por meio da construção de um caminho sustentável de crescimento e inclusão no arquipélago do Marajó.

Os cursos serão presenciais, sendo as aulas de inclusão social, manicure e pedicure realizadas no centro em Santa Cruz do Arari, já na Vila Jenipapo, ocorrerão os cursos de corte e costura e cabeleireiro.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 08 de abril, através do preenchimento do formulário virtual disponível clicando aqui. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVw3GN6MxkHinziY9wyrlmE8HE3kV7tYS8pdGHt0Tmu8CAGA/viewform) A iniciativa também conta com pontos presenciais para dúvidas e apoio na realização da inscrição, na Secretaria Municipal de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 15h às 18h, e na Vila Jenipapo, na Escola de Música, nos mesmos dias e horários, e no CRAS, das 8h às 18h.

A Humana Brasil é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2007 no território brasileiro, promovendo projetos de desenvolvimento ambiental e social. Na Ilha de Marajó, a organização já promoveu outras capacitações voltadas para o empreendedorismo, impactando positivamente cerca de 500 jovens marajoaras.

O Projeto Marajó Empreendedor é desenvolvido em parceria com a Humana People to People Itália, com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari. Para mais informações, acesse o Instagram da Humana Brasil (@humanabrasil).