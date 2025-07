Idoso de 80 anos é atropelado por carro de aplicativo na praia do Atalaia, em Salinas

Um idoso de 80 anos foi atropelado na tarde desta sexta-feira (11) na movimentada praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 14h30, em frente à barraca São Jorge, um dos pontos mais frequentados do balneário durante o mês de julho.

A vítima, identificada como Carlos Alberto Gonçalves, havia acabado de sair de um banheiro próximo e atravessava a pista quando foi atingido por um carro de aplicativo. Segundo testemunhas, ele não teria olhado para os dois lados antes de cruzar a via. A família, que estava por perto, não viu o momento do acidente. Um dos filhos acompanhou o idoso até o Hospital Municipal de Salinas, para onde ele foi levado consciente.

O passageiro do carro relatou que o veículo “não vinha em alta velocidade” e que usava o celular na hora do impacto. O motorista foi conduzido à delegacia, já que o atropelamento causou lesão corporal. Segundo o tenente-coronel Celton, da Segup, o teste do bafômetro deu negativo para consumo de álcool.

Apesar disso, uma familiar da vítima contestou a versão do condutor. “Por ter quebrado a lanterna, a velocidade não deve ter sido baixa. As pessoas costumam andar rápido aqui”, disse, sem se identificar.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais..

Imagem: Reprodução O Liberal