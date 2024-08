“Indecente” e “estranho”: Beijo entre Macron e ministra polemiza

Um beijo entre a ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, e o presidente Emmanuel Macron causou alvoroço nas redes sociais e na mídia francesa. Isso porque o gesto trocado durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, no último dia 26, tem sido considerado “indecente”, “apaixonado”, “incomum” e “estranho” por muitos.

Na polêmica imagem, é possível ver Oudéa-Castéra abraçar o chefe do Executivo segurando o bíceps dele com uma mão e a nuca com a outra ao mesmo tempo que o beijava próximo ao pescoço, logo abaixo da orelha direita.

A controvérsia foi gerada especialmente porque Macron é casado e Oudéa-Castéra também. O presidente é unido pelo matrimônio à sua ex-professora e atual primeira-dama Brigitte Macron, desde 2007. Já a ministra casou-se com o diretor executivo de finanças Frédéric Oudéa em 2006.

A revista Midi Libre disse que o “beijo causou um grande alvoroço”, enquanto a Madame Figaro descreveu o momento como “estranho”, dizendo ainda que a ministra “sabe como fazer com que as pessoas falem dela”.

Nas redes sociais, internautas opinaram sobre o caso:

– Brigitte vai adorar – ironizou um usuário do X.

– Alguém já viu Manu [Emmanuel Macron] beijar a velhinha [Brigitte] assim? – adicionou outro.

– Acho essa foto indecente, não é digna de um presidente e uma ministra – avaliou mais um.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Joel Marklund / POOL